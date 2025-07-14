美國肯塔基州爆槍擊多人傷 傳疑犯逃捕時闖入教堂開槍
撰文：蕭通
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美國再發生槍擊案，肯塔基州警方7月13日表示，當地費耶特縣（Fayette County）萊辛頓市（Lexington）一所浸信會教堂遇襲， 警方稱「教堂內有多名受害者」，緊急救援人員已趕到現場。當局其後公布，槍手已經死亡。
消息指出，當日中午前，疑犯涉及另一宗發生在當地機場Blue Grass Airport的槍擊，一名州警受傷。首宗槍擊發生在11時40分左右，據指現場一度亂成一片，當局關閉了部份道路調查，但航班和機場運營仍照常進行。
媒體指出，槍手逃跑時闖入遇事教堂。警方尚未公布傷者人數及傷勢，也未知是否有人死亡。
肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）也於社交平台公布槍擊，稱萊辛頓發生連環槍擊事件，多人受傷，其中包括一名警察。
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