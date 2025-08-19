日本惹火辣妹竟是4孩之母還有2個孫　「母女同框」如雙胞胎

日本網紅麻里子（Mariko）近日因「35歲就成外婆」的驚人經歷，引發網路熱議。



現年38歲的她同時是四個孩子的母親，還是兩個孫子的外婆。麻里子18歲生下長女，而長女在16歲時也生下一子，讓她在35歲迎來外祖母新身份。

她與20歲長女站在一起時，宛如姊妹，完全看不出年齡差。

麻里子（マリコ）與長女站在一起時宛如姊妹，完全看不出年齡差。（《愛のハイエナ》節目截圖）

網友也留言指二人比較像姊妹。（IG@marichi.1026）

麻里子分享，當年得知女兒懷孕的消息時，她自己才剛生下第四胎，內心充滿驚訝與不知所措。但她很快調整心態，陪伴女兒度過整個孕期。

孫子出生那天，麻里子形容自己既感動又激動，家庭中出現年輕祖母與小孫子的奇妙畫面。如今，她經常在社群平台上分享帶孫子的日常，從奢華飯店度假到逛精品店，生活既充滿趣味又活力十足。

最吸睛的莫過於麻里子和20歲長女的合照，她們幾乎像雙胞胎：母女穿著同款衣服、擁有相同髮色，連氣質都極為相似。網友紛紛留言：

「根本是姊妹！」

「完全看不出年齡差！」

「分不清誰是媽媽、誰是女兒！」



麻里子表示，她和女兒的關係親密無比，宛如閨密般形影不離，日常生活中互相陪伴，充滿溫馨。

