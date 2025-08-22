柬埔寨詐騙園29成員被捕「全是日本人」3人未成年　園內畫面曝光

8月19日早上，日本中部名古屋國際機場，80個愛知縣警的警員，排隊走進候機廳。他們不是去旅遊，也不是公務出差，而是要飛去柬埔寨，把29個日本人電信詐騙犯罪分子押送回來。



這29個日本人，都是在柬埔寨搞電話詐騙被抓的。28個男的，1個女的，年紀從10幾歲到50幾歲，裏面還有3個日本未成年。日本警方已經拿到了逮捕狀，等人接回來，就直接在機場控制。行動規模太大，所以才一次性派出這麼多人。

柬埔寨警方突擊搜查時發現了「日本詐騙團」的賊窩，最終29人被捕押送回日本。（YouTube@TBS NEWS DIG Powered by JNN）

案子是5月下旬爆出來的。地點在柬埔寨西北部的波貝市，靠近泰國邊境。那地方賭場林立，灰色產業多。當地警方突擊搜查時，在一棟普通的辦公樓裏，發現了日本詐騙團伙的窩點。現場有人正在打電話，冒充警察、檢察官，專門騙日本關東地區的老人。

這裏是東京地方檢察廳，您的賬戶涉及案件，需要立刻轉賬。

這樣的台詞，在警方扣押的電腦和劇本裏隨處可見。

29人當場被拘押。愛知縣警隨後派人去柬埔寨，逐一檢查了手機和電腦裏的記錄。結果確認，所有人都參與了詐騙。

這次能查出來，還多虧了一名日本男子的舉報。他1月從柬埔寨回國後，把在那邊的經歷告訴了警方。說是通過招聘網站找到的「高薪海外工作」，結果一落地，就被帶進窩點，開始每天打電話騙日本人。他還說，背後有中國人管着，日本年輕人只是打工仔，監控攝像頭盯着他們，根本跑不掉。警方順藤摸瓜，鎖定了波貝的據點。等到柬埔寨警方配合，一舉把29人收網。

所謂「かけ子」，就是這些電話詐騙的執行人。過去在日本國內也常見，比如冒充兒子打電話給老人，說：

媽，我出事了，需要錢。

受害者大多是老人，被騙走的都是一輩子攢下的積蓄。光是去年，日本全國因為特殊詐騙損失的金額就超過370億日元（約20億港元）。

現在針對電詐團伙的打擊越來越嚴，犯罪團伙只能把基地搬到海外。菲律賓、柬埔寨、泰國、老撾……都成了新的據點。原因很簡單，當地網絡好，執法鬆，而且司法協作難。對詐騙集團來說，是天然的温牀。波貝這個窩點，就是其中之一。日本年輕人被騙過去，成天坐在小隔間裏打電話。有人心甘情願，因為有錢拿。也有人被迫留下，因為護照被扣，想走也走不了。警方突襲時，有人還在電話那頭冒充檢察官，結果門被踹開，嚇得電話掉地上。這29個人，不全是慣犯。有的是團伙骨幹，也有的只是被騙到海外的打工仔。但不管是哪種身份，現在都要回國受審。

愛知縣警說，這是日本警方破獲的最大一起「海外據點型詐騙案」。不只是人數多，更是因為裏面有3個未成年人。十幾歲的孩子，竟然被拐到柬埔寨打詐騙電話，這事讓人心裏發涼。社會上也開始有討論：為什麼越來越多的年輕人會走上這條路？在東京、大阪，不少年輕人只能做派遣和兼職，收入20多萬日元，交完房租幾乎沒剩下。有人被「高薪海外工作」吸引過去，等發現是騙局，已經身不由己。老人被同胞騙走養老金，年輕人卻在海外淪為詐騙集團的耗材。兩代人的困境，在這一條跨國詐騙鏈裏交織到一起，格外諷刺。29個人會被押上包機，送回日本。等待他們的，是日本的司法和牢房。

但這件事背後的問題，沒那麼容易解決。詐騙團伙只要有利可圖，還會繼續在海外重生……

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】