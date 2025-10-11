日本在留外國人近400萬創新高　中國人首破90萬

據日媒報道，日本出入國在留管理廳10月10日（周五）公布的數據顯示，截至今年6月底，在日外國人達395.66萬人，較2024年底增加約18.7萬人，創歷史新高，增幅為5.0%。據報道，在日本居留的中國人更首次超過90萬人。



據共同網報道，在留資格人數最多的是「永住者」，達93.2萬人，較2024年底增加1.5%。其次為從事口譯等工作的「技術、人文知識、國際業務」，為45.8萬人，增加9.4%，「技能實習」為44.9萬人，減少1.6%。特定技能以33.6萬人位居第五。

從國籍和地區來看，人數最多的依次為中國、越南、韓國，三國合計約占總數的一半。

據《產經新聞》報導，根據出入國在留管理廳統計，依國籍劃分，中國有900,738人，越南有660,483人，韓國有409,584人。中國公民數量較去年底的約873,000人增加約27,000人，首次突破90萬人。在中國的居留資格方面，約有35萬人擁有「永住」資格，佔39%。

永住資格原則上是指在日本居住滿10年的外國人，透過申請即可獲得的資格，不受居留期限和就業限制。

2024年2月24日，日本神奈川縣橫濱市，遊客在橫濱中華街漫步，慶祝元宵節。（Getty）

此外，2025年上半年外國人入境人數為2137.6萬人，較上年同期增加約355萬人。出入國在留管理廳預計，若維持當前趨勢，到今年年底，全年入境人數有望達到創紀錄的4000萬人以上。