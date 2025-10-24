新西蘭13歲少年吞百片強力磁鐵　腸道壞死須動手術　疑從網上購得

一份10月24日在新西蘭醫學期刊發表的報告顯示，新西蘭一名13歲少年吞下80至100片微小但磁力超強的釹鐵硼磁鐵，在腸道連成4條直線，導致小腸和盲腸四處組織壞死，須緊急動手術取出磁鐵及切除壞死組織。



醫院醫生在報告中表示，該少年透露在送院前大約一周前吞下磁鐵，但未說明少年為何吞下磁鐵。當地官員近期警告，社交媒體上流傳着鼓動小孩用磁鐵假裝戴舌環、鼻環和唇環的貼文，可導致誤吞磁鐵。

一份2025年10月24日在新西蘭醫學期刊（NZMJ）發表的報告顯示，新西蘭一名13歲少年吞下80至100片微小但磁力超強的釹鐵硼磁鐵，在腸道連成四條直線，導致小腸和盲腸四處組織壞死。（NZMJ網站）

外科醫生進行手術，切除壞死組織並取出磁鐵。最終該少年留院8天後，康復出院。

在一連串醫療事故後，新西蘭早在2013年就全面禁售這類強力磁鐵，但少年相信是從中國跨境電商平台Temu購得。

一份2025年10月24日在新西蘭醫學期刊（NZMJ）發表的報告顯示，新西蘭一名13歲少年吞下80至100片微小但磁力超強的釹鐵硼磁鐵，在腸道連成四條直線，導致小腸和盲腸四處組織壞死。圖為手術後取出的磁鐵（NZMJ網站）

法媒報道，Temu發言人表示對事件感難過，目前已啟動內部調查，並聯繫文章的作者，以獲取有關此案的更多詳細訊息，但現階段還無法確認涉事磁鐵是否確實透過Temu平台購買。