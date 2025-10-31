中國前外交部大使　理工大學分享「外交為民」實踐故事

中國外交部禮賓司前司長、前駐希臘共和國及愛爾蘭共和國特命全權大使羅林泉，以及中國前外交部非洲司正司級參贊、前駐毛里求斯特命全權大使孫功誼10月30日在香港理工大學，作「中國外交理論與實踐」專題講座，先後分享外交外事知識與外交故事，並深入探討「中非命運共同體」的外交理論與實踐。



歷任多項外交職務的羅林泉大使，分享他在外交官生涯中曾經歷及處理的重大外交事件。其中，他分享了在任中國駐希臘大使期間，於2011年利比亞內戰中，主導了一次中國歷來最大規模的撤離行動。

羅林泉強調中國「外交為民」的理念，當時利比亞爆發內戰，數萬中國民工處於危難，因此當機立斷請求希臘政府幫助。在希方幫忙下，他們於數小時內租用了三艘郵輪，以最快速度協助1.3萬名中國公民撤離至希臘並中轉回國。

羅林泉大使分享了其在任中國駐希臘大使期間，於2011年利比亞內戰主導了中國撤僑行動的事迹。（香港理工大學）

「這次是新中國成立以來，規模最大、人數最多、行動最快、效果最好的中國公民海外保護行動。我們工作迅速果斷，實踐了國家外交為民，人民至上，生命至上的理念。」 羅林泉說道。

這次撤離行動不僅體現了中希友好互信的情誼，合力拯救出上萬中國民工，更成為了中國外交史上海外撤僑行動一個典範，過程採用了海陸空方式，成為了《戰狼2》、《萬里歸途》等多套愛國電影的藍本。

曾派駐非洲多年的孫功誼大使，在演講中分享了中國對非洲的外交方針。孫功誼形容，對非外交是中國外交的基本盤，早在1950年代，萬隆會議上，中國就跟多個非洲領導人提出建立外交關係，因此中國在60年代已跟20多個非洲國家建立外交關係。周恩來總理三次訪問非洲，包括1963年至1964年間歷時53天的「非洲十國行」，足證中國領導人對於與非洲建交的遠見。

曾派駐非洲多年的孫功誼大使形容，對非外交是中國外交的基本盤，強調構建「中非命運共同體」的重要性。（香港理工大學）

到2013年習近平主席訪問非洲，提出中非歷來都是命運共同體，2015年中非合作論壇上，關係定位「全面戰略夥伴關係」，至2018年輿論漸漸形成，習近平更提出構建更緊密的「中非命運共同體」。

「在當前這個百年未有之大變局，各種戰略博弈和多邊國際鬥爭當中，非洲是中國可以依靠的一個重要力量。舉例而言，在國際組織這些多邊的場合，中方經常作出提案和發表主張，支持我們最多的就是非洲國家。而中非命運共同體的意義亦已超出中非關係，推動構建公平正義的新國際關係，這對全世界都具有重要的意義。」 孫功誼說。