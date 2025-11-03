泰媒：KK園區逾1500人逃到泰國　中國籍佔185人

泰國媒體引述消息人士報道，泰國陸軍正在密切監控達府湄索地區的泰緬邊境，並指目前已有1500多人從緬甸KK園區逃到泰國。



《曼谷郵報》周日（11月2日）引述軍方消息人士報道，泰國軍方已加強邊境巡邏與監控，並通過泰緬邊境聯合委員會（TBC）正式向緬方提出抗議，要求在拆除KK園區建築時保持克制，以免危及兩國邊境居民安全。

緬甸軍方10月25日使用炸藥，炸毀克倫邦妙瓦底市KK園區內的建築，現場爆出火花和巨響；涉事園區至少有2,000名外籍人員逃往泰國，其中亦有部分疑似涉詐人員試圖通過緊鄰KK園區、位於緬泰邊界的莫伊河（Moei River），遊到對岸的泰國以逃命。（Thai PBS）

據達府泰緬邊境聯合指揮中心統計，截至周六（1日），已有1595人從緬甸KK園區逃到泰國，其中男性1330人，女性265人。

逃入泰國的外籍人士中，人數最多的是印度籍（465人），其次為菲律賓（220人）、中國（185人）、越南（151人）及埃塞俄比亞（130人）。此外，還有來自肯雅、巴基斯坦、尼泊爾、烏克蘭、印尼、老撾、南非、加納、尼日利亞、斯里蘭卡、盧旺達、緬甸及泰國等20多個國家的人員。

泰國當局指出，共有680名外國人被起訴，其中439人在罰款後被驅逐出境，241人因拒繳罰款入獄；另有32名泰國公民因相關違法行為被處以罰款。

另有23人被納入國家保護機制審查程序，等待確認其是否涉及人口販賣案件。

泰國移民局及安全機構聯合聲明強調，所有入境者均已通過嚴格的安全與衛生檢查，確保國家安全及邊境民眾生命財產安全不會受到威脅。

