印航空難｜唯一倖存者身心長期受煎熬：同機兄離世奪去我全部快樂

印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad，又譯亞美達巴德或阿默達巴德）機場附近墜毀，英籍印度人Vishwash Kumar Ramesh是災難中唯一的倖存者。外媒11月3日報道，他在採訪中表示空難重創其身心健康，至今仍未康復。當他談及其於這次空難中離世的弟弟時，表示：「上帝給了我生命，卻奪走了我所有的幸福，也奪走了我家人的幸福。」



英媒PA Media及《衛報》11月3日報道，他表示，自己仍痛苦到難以啟齒談及空難一事。他的顧問及發言人稱，前者至今仍未與親近家人談論此事。

他在顧問協助下發聲明稱，其精神已經崩潰，並因創傷記憶而無法入睡，每天只能睡3到4個小時，而其他家庭成員也面臨類似的精神問題。

+ 1

Vishwash Kumar Ramesh表示：「我失去了我35歲的弟弟，我每天都過得很艱辛。」他的弟弟Ajay Kumar Ramesh事發時也在機上，坐在同一排另一端的座位上，最終卻在空難中不幸死亡。

另外，Vishwash Kumar Ramesh指出，他目前仍飽受身體不適折磨，膝蓋、肩膀和背部疼痛未減，其左臂的燒傷也未康復，連洗澡也要妻子幫助。

2025年10月27日，印度航空空難的唯一倖存者Vishwash Kumar Ramesh在英國萊斯特（Leicester）附近的城鎮接受外媒採訪後拍照留念。（Getty）

報道引述有份協助Vishwash Kumar Ramesh的人士稱，前者及其家人也面臨着經濟困境。他創辦的公司已停止營運，意味着其家庭失去了大部份收入。另外，由於他們在災難後離開英國返回印度一段時間，英方取消了他們的福利金，只獲得印度航空在正式索賠結束給予的2.15萬英鎊（約218,430港元）一次性款項。