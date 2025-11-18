美國高校新入學國際生減少17% 受政府收緊簽證影響
撰文：蕭通
出版：更新：
受美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對學生簽證增設限制，以及政府其他政策影響，今年秋季美國高校的國際學生新生人數下降了17%。
路透社11月17日報道，根據非營利組織國際教育協會（Institute of International Education，IIE）收集的825所美國高等教育機構的數據顯示，在新生入學人數下降的學校中，96%表示簽證申請問題是主要原因、68%表示旅行限制是主要原因。
路透社報道，為加強對入境者的審查，特朗普政府推出了一系列針對國際學生的政策，包括限制美國大學的國際學生入學人數。此外，美國國務院已授權領事官員，要求簽證申請人公開其社交媒體帳戶，以識別任何可能對美國抱持敵意的人。在多種措施影響下，一些學生簽證已被吊銷，申請新簽證的學生也面臨延誤。
根據IIE在17日發布的報告，約29%的受訪院校今秋新入學的的國際生增加、14%院校維持穩定，另有57%則出現下降。整體而言，新入學的的國際生減少了17%，其中包括印度學生的入學人數下跌。而連同已經入學的國際生計算，今年全美國際學生總數，比上學年減少了 1%。
