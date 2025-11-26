南極臭氧層洞縮小　峰值面積較2006年減30%　有望本世紀完全恢復​

美國國家航空航天局（NASA）與國家海洋和大氣管理局（NOAA）最新監測顯示，今年南極上空的臭氧層破洞呈現顯著恢復趨勢，為1992年以來第5小的年份，且較21世紀初明顯縮小。



數據顯示，今年臭氧層破洞在9月7日至10月13日的活躍期，平均面積約723萬平方英里（1871萬平方公里）；最大單日面積出現在9月9日，達883萬平方英里（2286萬平方公里），此較2006年歷史峰值（1027萬平方英里）縮小約30%。科學家指出，空洞破裂時間較往年提前近3周，形成期也延後，反映長期限制排放措施的效果。

2025年最大範圍當天南極上空臭氧洞的大小和形狀。（NASA）

1992年生效的《蒙特利爾議定書》及其修正案對含氯氟烴（CFCs）等消耗臭氧物質的全球管控是關鍵。NOAA數據顯示，南極平流層內耗臭氧物質水準較2000年峰值下降約三分之一，若仍維持25年前氯含量，今年破洞將擴大逾100萬平方英里。此外，8月極地渦旋偏弱、氣溫偏高也助力縮小破洞。

美國廣播公司（ABC）報道，隨著世界各國用更安全的替代品取代有害物質，臭氧層有望在本世紀晚些時候完全恢復。