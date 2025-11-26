德國一家四口土耳其度假斃命　疑殺蟲劑中毒　11名嫌疑人被捕

綜合外媒報道，來自德國漢堡（Hamburg）的博切克（Böcek）一家四口在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）度假期間相繼死亡，死因是遭一種用於處理蟲害的氣體毒害。警方已在其酒店房間內發現有毒氣體磷化氫，目前已有11名嫌疑人遭到逮捕，調查持續進行中。



死者一家人於11月12日在遊覽景點並食用街頭小吃後出現不適，初診為食物中毒，出院後因症狀惡化再次送醫。6歲的卡迪爾（Kadir）和3歲的瑪莎爾（Masal）最先死亡，母親吉茲德姆（Cigdem）次日離世，父親塞爾維特（Servet）接着也不治身亡；四人的死僅相距數天。

當局最初鎖定街頭攤販展開調查，但隨着同酒店另外兩名遊客其後亦因相似症狀住院，調查方向轉向殺蟲劑中毒。

伊斯坦布爾的街頭小吃。（Ahmed Deeb/picture alliance via Getty Images)

據悉，酒店一樓曾噴灑滅蟲劑，毒氣可能通過通風系統擴散至受害者房間。伊斯坦布爾老城區涉事酒店已被查封，法醫團隊採集床品、水瓶等樣本檢測。

磷化鋁常用於防蟲。當它與水份接觸時——即使是空氣中的濕度也足以產生磷化氫——就會產生有毒氣體磷化氫。這種氣體能夠損害哺乳動物的體細胞，並且在高濃度下會阻礙血液中的氧氣運輸。磷化氫在人體內會導致乾咳、嘔吐、肝腎功能障礙等症狀，吸入後甚至可能危及生命。