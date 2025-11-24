今日新聞8分鐘｜ 父龍眼蜜混鼠藥餵女同飲｜旺角旅遊巴輾斃紙皮婦

渣甸山凌志泊地盤出入口遭縱火 消防射水撲熄 警揭套假牌緝歹徒

渣甸山有車輛起火。今日（24日）凌晨1時52分，警方接報指，睦誠道12號一個地盤出入口有一輛凌志私家車突然冒煙起火，消防到場撲火，同日凌晨2時12分將火據熄，經調查後相信起火原因有可疑。據了解，警方和消防在現場檢獲手套和打火機，相信和案件有關，涉事凌志車牌遭人「偷龍轉鳳」，被套上其他車輛的車牌；目前凌志被套上的車牌屬於另一名車主，車主身處上水，其車輛沒有遭人偷走。

新田公路貨車撞冧燈柱 車斗削開遺「衫路」 一度封路擠塞

新田公路發生交通意外。今日（23日）傍晚約5時半，一輛貨車沿新田公路，往屯門方向行駛；途至近加州花園對開時，失事撞倒燈柱。51歲姓何男司機手部受傷，經救護員即場包紮後，拒絕送院。據了解，何男報稱閃避切線私家車，扭右撼柱。網上圖片及影片可見，大批衣物等物品及多個載有物品的膠袋，飛散落來回行車線及石壆，一支燈柱更被撞塌；涉事貨車右側車斗被削半，有衣物懸掛。受意外影響，新田公路（來回方向）近加州花園的部份行車線封閉；晚上9時許全面解封。

香港飛新加坡「酷航」疑乘客尿袋自焚 數空姐用滅火器救熄

小紅書上載一段片段，發帖者指昨（22日）乘坐「酷航」由香港飛往新加坡航班，期間懷疑有乘客的電子產品自燃，數名空姐以用滅火器撲滅，並用垃圾袋處理有關殘骸。另外，有圖片可見座椅下方熏黑，最終航班成功降落樟宜機場。「酷航」發言人回覆查詢指，昨日由香港飛往新加坡的TR939航班上，有一名顧客的充電式行動電源過熱。機組人員迅速應對，航班於同日晚上9點06分（當地時間）在新加坡安全降落，所有乘客和機組人員均正常下機，無人受傷。

旺角老婦被旅遊巴撞倒輾過 當場死亡 現場遺大堆紙皮

旺角發生致命車禍。今日（24日）下午3時58分，一輛旅遊巴沿洗衣街行駛，左轉入亞皆老街期間，撞到一名老婦；她嚴重受傷，當場證實死亡。旅遊巴姓黃（59歲）男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，正被扣留調查。死者姓潘（79歲）。消息稱，當時她拖着紙皮箱在洗衣街過馬路，她被旅遊巴車尾撞到及輾過，紙皮再被旅巴拖到路口，四散一地。據了解，當時旅巴上有多名印尼籍旅客，司機當時未發現出事，繼續行駛及轉彎，最終驚動途人喝止，於亞皆老街停下。事後大批警員封鎖現場，並用白布及帳篷遮蓋死者遺體。警方現正調查意外原因。

鳳德邨父女服鼠藥｜48歲漢疑龍眼蜜混鼠藥餵女飲 七旬母揭發報警

鑽石山一名48歲父親，涉嫌餵11歲女兒食老鼠藥被捕。據了解，被捕的姓黃男子患有精神分裂症，與女兒同住於老父母位於鳳德邨黛鳳樓寓所。昨晚（23日）8時黃母發現兒子嘔吐，揭發有人將老鼠藥混入龍眼蜜，餵孫女飲了數杯，於是報警。黃男留有遺書，警方於單位內檢取以保溫壺被存的龍眼蜜作化驗。今早事發單位一名自稱女童爺爺的老翁應門，指兒子及孫女「冇乜嘢」，清醒留醫。

古埃及文明大展周邊商品爆紅 缺貨法老貓公仔炒貴7成 商品一覽

在香港故宮文化博物館舉辦的「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，在剛過去的周六因參觀人數太多，入場需排隊一小時以上。展覽大受歡迎，連帶周邊商品也遇搶購潮。現售罄的「法老貓咪毛公仔系列」商品，在拍賣平台Carousell更有人將原價298元的公仔以500元轉售。

香港街馬：改以二維碼識別行李位置 惟昨「冇WIFI」令系統停擺

「香港街馬」昨早（23日）舉行，賽後跑手領取個人行李時出現混亂，更指行李「好似垃圾咁」被放在地下自取。全城街馬聯合創辦人及行政總裁梁百行今（24日）承認，今次沒有採用傳統方法，按選手編號排序擺放行李。主辦方原本打算透過二維碼（QR Code）掃描，識別行李位置，惟昨日與物流公司原先預計「能支援信號的流量有落差」、「冇WIFI」，高峰期所有機器都無法連接信號，令系統現問題。昨日收到7名跑手求助，指未能領取行李，大會稍後聯絡跟進。

中日交惡｜李家超：港府須符合國家尊嚴與港人利益

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。行政長官李家超今日（24日）批評日本領導人公然發布錯誤言論，所有中國人不會同意，形容中日交流氣氛惡化，香港支持國家對日本的外交政策，港府須符合國家尊嚴與港人利益，保安局已提醒赴日和在日港人注意人身安全，將密切監察事態發展。日本共同社引述消息報道，香港投資推廣署原定上周舉辦日本與香港的商務交流活動，港府要求日本領事館官員缺席，協調後活動延期舉行。報道又指港府有負責經濟政策的高級官員原定下月與日本駐港總領事三浦潤會面，港府希望取消。

中日交惡｜王毅：日本領導人越了不應碰的紅線

11月19日至22日，中國外交部長王毅應邀赴吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦舉行外長戰略對話，並同三國領導人友好交流。訪問結束後，王毅接受中國媒體採訪時再次表示，日本現職領導人竟然公開發出試圖武力介入台灣問題的錯誤信號，講了不該講的話，越了不應碰的紅線。中方必須予以堅決回擊，這既是維護中國的主權與領土完整，也是捍衛用鮮血和生命換來的戰後成果，維護國際正義和人類良知。