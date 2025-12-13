日本陷「空前災害級」生蠔荒　廣島蠔9成死亡　有餐廳改用冰鮮貨

冬天是生蠔愛好者的天堂，但日本卻面臨「災害級」生蠔荒，瀨戶內海周邊養殖區生蠔產量大減，廣島生蠔甚至多達9成死亡，導致生蠔價格飆漲4成，當地有些餐廳業者，只能提供給顧客冷凍生蠔。



日本瀨戶內海生蠔產業正面臨「災害級」危機，廣島地區生蠔死亡率高達9成，導致全國生蠔價格飆漲約4成。這場前所未見的生蠔荒使得許多餐廳業者被迫縮減菜單，甚至只能提供冷凍生蠔給顧客。專家指出，海水溫度過高、餌料不足及海水含氧量太低是造成大量生蠔死亡的主要原因。這場危機不僅重創當地養殖業者，也影響了依賴生蠔吸引觀光客的餐飲業。

瀨戶內海周邊養殖區面臨「災害級」生蠔荒。（YouTube@TVBS NEWS）

生蠔死亡率高達9成 餐廳被迫縮減菜單：

雖然現在正值生蠔盛產季節，日本餐廳業者卻面臨無法供應新鮮生蠔的困境，許多店家只能提供春季前後採收的冷凍生蠔。有餐廳業者表示，平常豐富的菜單品項今年縮減到約一半，使得生蠔料理成為「看得到卻吃不到」的奢侈品。

根據日本水產廳調查，廣島生蠔的死亡比例最高，達到6到9成，香川縣與愛媛縣部分地區約5到9成，兵庫縣也有8成的死亡率。養殖業者打開生蠔後發現只剩下空殼，損失慘重。日生町漁業工會會長田丸和彥強調，日生漁港的生蠔養殖歷史已有64年，但這次的情況是前所未見的慘況，完全達到災害等級。

當地生蠔養殖業者展示了連在一起的生蠔，表示這些生蠔本應能長到更大的尺寸，但因環境因素而提早死亡。專家分析指出，海水溫度過高、餌料不足以及海水含氧量太低是造成這次大規模生蠔死亡的主要原因。產量的驟減導致生蠔價格迅速飆升。

供應給超市的生蠔平均批發價已達每公斤2200日圓，比去年同期上漲約4成。每年生蠔季節都能吸引大量觀光客的廣島生蠔小屋，今年面臨嚴重的供應短缺，業者不得不從東北產地採購生蠔以維持餐廳營運，試圖度過這場前所未有的生蠔危機。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】