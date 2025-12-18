意總理梅洛尼：動用俄羅斯資產援烏「絕非易事」　憂缺乏法理依據

意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）周三（12月17日）向議會表示，在歐盟峰會舉行之前，尋找合法途徑利用凍結的俄羅斯資產資助烏克蘭仍「遠非易事」。歐盟領導人預計周四（18日）審議該提案，並要求各成員國共同分擔潛在法律風險。



2025年12月17日，歐盟峰會前夕，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在議會發言。（REUTERS/Remo Casilli）

她指出，意大利讚成俄羅斯應該為其攻擊國家承擔重建費用，但警告任何機制都需具備「堅實的法律基礎」，避免國家承擔無限期責任。若法律基礎不牢固，俄羅斯將對資金使用提出質疑，等同「將第一次勝利拱手讓給普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）」。

與此同時，歐盟內部對此議題存不同意見。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）直指挪用俄羅斯資產等同「宣戰」，並透露已致信普京詢問報復歐盟可能性。捷克總理巴比什（Andrej Babis）暗示傾向透過市場融資而非動用凍結資產，並擔憂擾亂和平談判。意大利方面指，預計德國總理默茨（Friedrich Merz）將表態支持歐盟提案。

另外，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默））宣布，將要求俄羅斯富翁艾巴莫域治（Roman Abramovich）出售車路士足球俱樂部所得的25億英鎊（約236億港元）轉移至烏克蘭基金支持人道主義事業，否則將對其採取法律行動。

2025年12月9日，意大利羅馬，總理梅洛尼（Giorgia Meloni，右）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，左）在基吉宮（Chigi Palace）會面時握手。（Reuters）

俄羅斯方面同日猛烈抨擊歐洲領導人，普京稱他們為「歐洲的小豬」，直言他們妄圖從俄烏戰爭中獲利，並表示俄羅斯將通過外交或軍事手段實現其在烏克蘭的領土目標。