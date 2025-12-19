威廉王子與凱特聖誕卡一改傳統英國王室形象　與孩子一起這樣拍照

英國BBC報導，英國王室威廉王子（Prince William）和夫人凱特（Catherine，Princess of Wales）公佈今年聖誕賀卡，一張新的全家福照片將作為賀卡照片。



照片中，威廉、凱特及長子喬治王子（Prince George）、長女夏洛特公主（Princess Charlotte，又譯夏綠蒂）和次子路易王子（Prince Louis）坐在綠油油的草地上，旁邊開滿水仙花。威廉王子夫婦在社群媒體分享的一篇貼文上寫道：

祝大家聖誕快樂。

這張照片是今年4月由攝影師辛納（Josh Shinner）在諾福克（Norfolk）拍攝的。

英國威廉王子夫婦公佈今年聖誕賀卡，一張新的全家福照片。一家5口坐在綠油油的草地上，旁邊開滿水仙花。（X@KensingtonRoyal）

BBC指出，這張全家福照片展現輕鬆的家庭氛圍。威廉王子過去曾表示，希望以不同於傳統的方式履行王室角色，而這張照片傳達出一種較為隨性、不拘形式的王室風格。

這張照片也是千禧世代對君主制的想像，他們不穿西裝打領帶，穿的是套頭毛衣。這張聖誕賀卡也代表凱特逐步從癌症和化療恢復，回歸公眾生活的一年。

威廉夫婦去年發佈用於聖誕賀卡的照片，取自凱特宣佈化療結束的影片。凱特今年1月重返曾進行治療的醫院時，宣佈自己的病情緩解。幾個月後兩人訪問蘇格蘭馬爾島，慶祝結婚14周年紀念。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】