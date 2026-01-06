你最想讓人形機器人做什麼？比起情感陪伴　逾五成人想它做這種事

現在的人形機器人發展如火如荼，而各大企業都在努力，試圖搶佔這條賽道。隨著科技的發展，毫無疑問人形機器人的價格會越來越實惠，如果你買了一台，最想讓它幫你幹什麽呢？



近日，有媒體就上述問題進行了調研，其中處理家務（53.1%）、成為工作學習助手（51.4%）、做家庭醫生，提供基本醫療護理服務（51.1%）成為大家最期待的功能。

如果你有一台人型機器人，你最想讓它幫你做什麼呢？（AI生成圖片）

受訪者希望人形機器人具備的功能還有：家庭成員的安全管家（50.3%）、照護家裏的老人孩子（48.5%）、為個人提供情感陪伴（32.6%）、健身運動方面的私人教練（21.3%）。

受訪者中，男性佔48.7%，女性佔51.3%。00後佔19.6%，95後佔20.0%，90後佔31.4%，85後佔15.9%，80後佔10.0%，其他佔3.1%。

來自一線城市的佔38.8%，二線城市的佔36.4%，三四線城市的佔18.7%，縣城或城鎮的佔4.7%，農村的佔1.4%。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】