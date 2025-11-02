寫真偶像森下千里入高市早苗內閣　經典「超無知對答」惹民眾憂慮

最近日本政壇的戲份簡直比日劇還魔幻。



自從石破內閣集體辭職後，新上任的高市早苗內閣還沒熱乎，就給大家獻上了一個大瓜：前寫真偶像、前賽車女郎森下千里（もりした千里），搖身一變成了環境大臣政務官。

森下千里（Instagram@morishitachii）

對，你沒看錯，就是當年靠性感寫真和綜藝「天然呆」人設走紅的那位小姐姐，現在居然穿上西裝套裙，端端正正出現在國會殿堂裏。吃瓜群眾的第一反應：？？？

森下千里（amazon.co.jp）

從賽車女郎到政務官：人生反轉太誇張

森下千里1981年出生於名古屋，早年還在名古屋學院大學讀過經濟學部，不過沒畢業就退學了。2001年前後，她以賽車女郎身份出道，當年還拿過「年度賽車女郎」的稱號。

憑着長腿+甜美外形，她很快成為寫真偶像界的當紅面孔。電視劇、電影、綜藝、寫真集樣樣不落。當時的她，就是典型的日本娛樂圈黃金年代產物：被推上舞台、被消費、也被瘋狂追捧。更別提她那一副「天然呆」的綜藝人設，經常答不上來問題，反倒讓觀眾覺得可愛，圈粉無數。

結果在事業高峰時，森下卻突然掉頭。2019年底，她宣佈退出娛樂圈，說自己想做一些「能真正為社會留下價值的事」。當時大家只當是套話，沒想到真成了她轉型政界的伏筆。

從街頭到國會：她真的很拼

而且人家不是玩票。森下乾脆搬到宮城縣石卷市，每天站街頭演講，半年時間足足1600次。別說藝人了，就算很多職業政治家都沒她這麼拼。

2021年第49屆眾議院選舉，森下以自民黨公認身份參選，挑戰老牌議員安住淳。（Youtube@日テレNEWS）

到了2024年第50屆選舉，她終於成功當選。結果才過一年，就被高市內閣任命為環境大臣政務官。四年時間，從寫真偶像變成政務三役，速度快到讓人懷疑自己是不是穿越劇現場。

到了2024年第50屆選舉，她終於成功當選。結果才過一年，就被高市內閣任命為環境大臣政務官。（X@JP_Quest）

「白菜論」黑歷史：網友笑翻

問題是，這位政務官大人有點「知識黑洞」。2022年她和網絡紅人西村博之（2ch創始人）對談時，被問到糧食自給率是什麼意思。她一本正經回答：

就是要多吃白菜啊。

西村當場無語，直接吐槽：「這人簡直是個笨蛋吧。」這段視頻現在又被網友翻出來狂轉。很多人忍不住吐槽：「一個連糧食自給率都搞不懂的人，現在卻要管環境政策？日本真是完了。」

這事在日本網絡上直接炸鍋，撕到飛起

吐槽派：

「連糧食自給率都不懂的人當政務官？國家危矣！」

「還記得她被西村問到時支支吾吾的樣子，笨得一目瞭然！」

「這就是高市內閣？真是越來越魔幻。」



森下千里在社群媒體上發布的，內容是關於她被任命為環境大臣政務官的公告。（X@ChiiChiiiiii）

支持派：

「我和她一起拍過環保節目的外景，她真的是很努力的人。」

「雖然是偶像出身，但她堅持街頭演講，落選也不放棄，這份韌勁值得尊敬。」

「媒體老是拿『前寫真偶像』做標題，就是故意打壓。男性藝人轉型政治家時，報道可沒這麼酸。」



其實日本政壇並不是沒藝人轉型的例子。比如山本太郎，當年也是演員，演過大河劇《新選組》裏的原田左之助。現在他是令和新選組的黨魁，還能在街頭唱歌拉票。

但奇怪的是，媒體報道山本時基本不會強調「前藝人」身份，甚至覺得他有「親民感」。可一到森下，媒體幾乎每篇文章都要加「前寫真偶像」，連她在內閣合照裏沒穿西裝裙，都能被拿出來大做文章。

不得不說，這裏面確實有性別刻板印象的影子。

政治立場：小高市本高

至於為什麼森下能進入高市內閣，除了努力刷存在感，還有一個關鍵原因：她的政治立場和高市早苗簡直一模一樣：

1. 支持修改憲法

2. 反對女性天皇

3. 反對同性婚姻

4. 對夫婦別姓制度也說不



這不就是「高市2號」嗎？唯一不同的是，她還支持「女性候補比例制」，算是想讓更多女性進入政界。

日本現任內閣成員照片（X@optec.yoka）

一方面保守到骨子裏，一方面又喊着要女性參政——這反差，讓她看起來像是高市的「分身」。從寫真偶像到政務官，森下千里的故事本身就是一部「現實版狗血劇」。有人罵她沒能力，有人誇她有毅力，有人則乾脆把她當成日本政壇的一齣笑話來看。

說到底，這背後反映的還是日本政治的尷尬：既需要新面孔，也需要話題人物；既想顯得多元，又繞不開保守底色。森下到底是「花瓶政務官」，還是「勵志逆襲女」？只能說：瓜還在長，吃瓜群眾拭目以待。

