美軍東太平洋再炸運毒船釀2死　「南方之矛行動」至今共擊斃119人

美國軍方在東太平洋再次打擊所謂的運毒船，造成2人死亡。美國南方司令部證實，此次攻擊是「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）的一部分，該行動自去年9月展開以來已造成至少119人喪生。



南方司令部於社交平台X發文表示：「2月5日，在南方司令部指揮官唐諾文（Francis L. Donovan）將軍的指示下，南方之矛聯合特遣部隊對一艘由指定恐怖組織操作的船隻進行了致命性打擊。」聲明中補充說明，美軍人員在此次行動中未受傷害。

唐諾文將軍剛於當天接任南方司令部指揮官，負責監督美國在拉丁美洲和加勒比海地區的軍事行動。這是今年第2起已知的類似攻擊，1月份的一次打擊造成2人死亡，1人倖存。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府對這些行動的合法性解釋引發廣大質疑。國會自行動開始以來對其合法性進行嚴格審查，特別關注首次攻擊中，軍方在初次打擊後又對倖存者發動第二次攻擊，導致2名倖存者死亡的事件。多名現任和前任軍事律師曾表示，這些攻擊看起來並不合法。

儘管特朗普政府將這些行動定位為打擊毒品販運，但對於死者是否確實與販毒集團有關聯，以及被擊沉的船隻上是否真的載有毒品，政府提供的公開證據卻相當有限。在國會聽證會上被議員質詢時，軍方官員承認他們並不知道被擊沉船隻上所有人員的身份。

【延伸閲讀】ICE鎮壓示威激化聯邦與地方衝突 美國兩黨制「泄壓閥」恐將失效（點擊放大瀏覽）

+ 14

特朗普政府曾向國會表示，美國正與販毒集團處於「武裝衝突」狀態。美國官員將船隻攻擊行動和在加勒比海地區的大規模軍事部署定位為阻止毒品流入美國的手段。然而，特朗普政府官員此前曾私下承認，美國的施壓行動實際目標是推翻委內瑞拉領導人馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）。

部分國會議員和人權組織對這些打擊行動的基礎提出質疑，他們認為潛在的毒品販運者應該面臨起訴，這也是特朗普總統上任前美國一貫採取的攔截政策。

上週，兩名據信在去年10月該地區船隻軍事打擊中喪生的男子家屬，以非法殺害和法外處決為由對美國政府提起訴訟。

延伸閱讀：美國轟炸委內瑞拉波及老百姓 首都住宅「破大洞」居民無家可歸

+ 14

延伸閲讀：

指控犯下反人類罪行！阿根廷向美請求引渡馬杜洛

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】