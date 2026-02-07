珍惜生命︱美國餐廳恐怖悲劇 廚師當眾栽進油鍋「炸頭」自殘身亡
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國賓夕法尼亞州威廉波特市（Williamsport）一間連鎖意式餐廳Olive Garden驚傳悲劇。
一名廚師1月30日工作中突然在廚房內脫光衣物，隨後一頭栽進高溫油炸鍋中，當場造成嚴重燒傷，送院後證實不治。
根據《The Smoking Gun》取得的911報案錄音，調度員在通話中描述現場狀況時表示：
我沒有太多細節，很多人在尖叫，好像是燒傷受害者。
另一名調度員則明確指出，「一名男性受害者頭部朝下掉進油鍋」。事發時餐廳正在營業中，現場除了員工外也有顧客在場。
目擊者描述，這名男性廚師做出這項舉動時，多名同事立即試圖阻止，其中一名女性員工在拉扯過程中也遭到輕微燒傷，至少一名顧客也上前阻止，試圖避免悲劇擴大。第一輛救護車抵達後，當局隨即調派第2輛救護車處理受傷女員工的傷勢。
賓夕法尼亞州州警發言人萊舍（Lauren Lesher）證實這是一宗自殺事件，但基於對當事人及家屬的尊重，警方拒絕公布更多細節。
事發後餐廳關閉數日，目前已重新營業。Olive Garden管理階層則以隱私法為由，拒絕對此事發表評論。
【延伸閱讀】印度餐廳19歲員工「衣服捲進攪拌機」瞬間被吞慘死 揭從未受訓練
+20
美國兩少年玩沙造坑意外活埋自己 消防挖20分鐘尋獲二人惟不治英國遊樂園恐怖意外 18歲女頭髮遭卡機動遊戲 4分3頭皮被撕掉TikTok挑戰害人！女童將玩具「放微波爐加熱」拿出爆炸致燒傷毁容美國家庭意外啟動焗爐後突然爆炸 消防員竟在烤箱找到「這東西」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
求助網站和熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
醫院管理局精神健康專線：24667350
東華三院芷若園熱線︰18281
撒瑪利亞會熱線︰28960000
社會福利署熱線︰23432255
生命熱線：23820000
利民會《即時通》：35122626
明愛向晴熱線﹕18288