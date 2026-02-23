日本首都直下型地震官方新預測：東京停水停電　經濟損失達4萬億

日本政府近日公布了首都直下型地震最新災情預測。如果發生以東京都心南部為震源的黎克特制（Richter）7級地震，廣大區域將遭遇震度6強以上的劇烈震動，最嚴重的情況下，將導致以東京、神奈川、埼玉和千葉4都縣為中心的大約1萬8000人死亡，經濟損失預計高達約83萬億日圓（約4.18萬億港元）。



預測造成損失最嚴重的將是冬季下午6點左右吹起風速每秒8公尺的5級風，導致地震引發的火災蔓延這種情況。考慮到住宅的耐震設計、可以切斷電源的震感斷路器得到普及以及使用明火的機會減少等因素，預測倒塌和燒毀房屋數量較2013年的預測減少超過三成至40萬棟。

日本政府預測首都地震受災損失▼▼▼

其中，震動造成倒塌11萬棟，火災燒毀27萬棟。死亡人數方面，相對於建築倒塌造成5300人死亡，火災將導致1.2萬人死亡，同樣是地震火災造成的損失更為嚴重。此外，除了房屋倒塌和火災造成的直接死亡外，預計還會有1.6萬到4.1萬人因災害相關問題死亡。

受到集中分佈在東京灣沿岸的火力發電廠停止運轉，以及電線杆受損等因素造成的輸電故障影響，地震後最嚴重的情況下會有1600萬戶發生停電。

停電將造成4個都縣大約半數的固定電話無法正常通話。停電和通信線纜受損可能還會造成4個都縣約一半的移動通信基地站無法正常工作，導致部分手機通信中斷。在資料中心緊急電源儲備不足的情況下，網絡也可能無法使用。

因淨水場與幫浦站受災，停水人口將高達1400萬人。此外，如果污水處理廠受損，將導致污水無法排放。由於所需的人員及器材建材不足等原因，上下水系統的恢復可能需要1個月以上時間。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

