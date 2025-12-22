大阪道頓堀川魚群反常湧入　日網憂地震前兆　專家分析兩原因

日本大阪道頓堀以固力果「跑跑人」看板聞名，是許多遊客的必訪景點之一。不過，日媒近日指出，道頓堀川出現反常現象，大量魚群突然湧入河道，引發外界關注。



部分日本網友擔憂，是否為海中出現異常，導致魚群進入河川，甚至質疑可能是地震前兆。對此，日本專家也出面分析，說明背後可能的成因。

讀賣電視台報道，道頓堀川12月18日出現異相，大量神秘魚群突然在該處現蹤，幾乎覆蓋整個河面，許多人發現後忍不住停下腳步，神情訝異。有民眾受訪時指出，魚群大概在當日早上6、7點左右突然現蹤。

有網友在社群平台 X（前推特）分享當天拍攝的影片，畫面中可見河中密密麻麻的魚群。該則貼文吸引超過8萬人按讚，不少網友留言擔憂表示：

「大量魚群突然出現，可能是大地震的前兆」

「阪神大地震前似乎也曾出現過類似狀況」



由於道頓堀川過去以水質不佳聞名，也有不少人驚呼「道頓堀川甚麼時候變得這麼清澈？」引發熱議。

魚群為何游入道頓堀川？專家分析兩種可能原因

對此，大阪市立自然史博物館專家松井彰子表示，推測是小型的烏魚魚群，順著潮流進入道頓堀川覓食，但確切原因不明。有專家則指出，烏魚對溫度變化相當敏感，水溫下降後，逃到相對溫暖的道頓堀川。

