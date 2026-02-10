2025全球清廉印象指數丹麥連續8年奪冠　香港升至第12名

國際反貪組織「透明國際」（Transparency International）周二（2月10日）公布2025年度廉潔指數。新加坡此年度再次以84分持續保持全球第三，也連續第2年成為亞太區第一。香港則升至第12名，獲76分。



根據國際透明組織，香港2012年有77分，但2014年跌至74分，2016年和2017年回升到77分後，2018年和2019年又跌至76分，2020年再重返77分，2021年、2022年76分，2023年75分，2024年74分。

2025年全球清廉印象指數：

第1位：丹麥

第2位：芬蘭

第3位：新加坡

第4位：新西蘭、挪威

第6位：瑞典、瑞士

丹麥以89分連續八年居冠，緊接着是獲得88分的芬蘭，新加坡以84分排名第三，新西蘭和挪威以81分並列第四，瑞典和瑞士則以80分並列第6。

2019年1月25日，新加坡，位於弗雷澤街（Fraser Street）的DUO雙子塔辦公大樓。（Getty）

總部設在德國柏林的「透明國際」通過13組收集專家評估或商界看法的數據資料，統計廉潔指數。指數介於0分至100分，0分最腐敗，100分最廉潔。

中國大陸獲得43分，排第76，台灣則有68分，排第24名。

排名墊底的三個國家則分別是獲9分的南蘇丹和索馬里，以及10分的委內瑞拉。