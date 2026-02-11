愛潑斯坦案亞裔受害者Rina Oh故事實錄：受資助女學生墮入陷阱

美國淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案持續受到關注，亞裔受害人Rina Oh近日接受英媒《太陽報》訪問，以文字紀錄她的經歷；她並在英國ITV電視台旗下節目《Good Morning Britain》受訪時，為所有年輕女孩敲響警鐘：「沒有什麼是免費的」。



據Rina Oh指，她的父母來自韓國，童年時期隨移民父母輾轉遷徙，曾在南美巴拉圭居住，最終落腳美國紐約。

她在藝術天分極早就展露頭角，成功考入孕育無數百老匯人才的精英學校拉瓜迪亞藝術高中（LaGuardia High School）。然而父母作為典型的第一代移民，對女兒「當藝術家」的願望充滿疑慮，認為她應選擇更務實的道路。在家庭壓力下，Rina Oh被迫輟學，轉入社區大學就讀。

她在訪問中回憶：「那時我非常不快樂，如果我不喜歡某件事，我根本無法投入。」失去人生方向的她，就在此時遇見愛潑斯坦。

圖為愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案受害人Rina Oh。（網絡圖片）

愛潑斯坦以完美的恩人姿態登場。他告訴Rina Oh，自己是藝術贊助人，願意全額資助她進入頂尖藝術院校攻讀美術學士學位。

「他明確告訴我，這份獎學金沒有任何附帶條件，甚至以後都不用再見到他。」這句話成為日後一切噩夢的開端。

年僅21歲的Rina Oh相信了，走進那座擁有無價希臘雕塑、私人飛機與私人島嶼的宅邸，將眼前這名富豪與嚴肅的藝術守護者劃上等號。

最初的承諾很快變質。愛潑斯坦不斷來電要求見面，當Rina Oh開始迴避時，獎學金立即被取消。

「他說：『好吧，妳不聽話，所以我要把那個拿走了。』」隨後他改變策略，改以委託畫作的方式繼續將她留在身邊；此路不順，他又提出透過慈善機構支付她「工資」。

Rina Oh形容：「就像有一條無形的線纏繞在身上，這個人想買下我。」

圖為已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）。（U.S. Justice Department/Handout via REUTERS）

在她的描述中，愛潑斯坦的世界存在一套不成文的「規章制度」——每一位到訪的年輕女性，最終都會走進那間按摩室。

Rina Oh說，她花費很長時間才意識到那是性虐待，「多年來我不斷自責，總覺得是自己做錯了什麼。」

Rina Oh最終靠自己的力量進入時尚公關領域，獲得與愛潑斯坦毫無關聯的工作。她以為終於成功掙脫，然而愛潑斯坦並未收手。

「他非常興奮，我驚訝他居然知道那些設計師的名字。他說：『邀請我去看時裝秀。』」Rina Oh從未答應，但愛潑斯坦的身影始終追隨其後。

據Rina Oh指，在愛潑斯坦案內最著名的指控者朱弗雷（Virginia Giuffre）在其未出版的回憶錄中，用整整一個章節描寫Rina Oh，她指有大量細節屬編造，包括她從未做過的行為。

英國安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor，前稱安德魯王子）當年與性侵女子朱弗雷（Virginia Giuffre）的合照，而愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell右）則站在最右側。（X@vicderbyshire）

Rina Oh稱被迫公開身份為自己辯護，但換來一波又一波的網絡騷擾與虛假指控。

「我被剝奪講述自己故事的權利。」她向法院提起兩宗誹謗訴訟，目前正向朱弗雷的遺產繼承人索賠。她的目標只有一個：為了自己的兩個孩子，在法庭上證明自己是受害者，而非愛潑斯坦網絡的共犯。

如今居住在新澤西州的Rina Oh表示，她終於準備好以自己的方式講述這一切。她宣布將於2026年出版回憶錄，完整記錄從21歲那年遇見愛潑斯坦至今的漫長歲月。

Rina Oh近日又接受英國ITV電視台旗下節目《Good Morning Britain》的採訪，講述自己的故事，並訴說「沒有什麼是免費的」。

受害者自述片段：

「虐待從第一天就開始了，

我當時並沒有意識到發生在我身上的事情屬於性虐待。

成長過程中從來沒有人教過我這些，

也沒有人告訴我該如何說「不」。

所以在大約兩年的時間裏，每次我去見Jeffrey（Epstein），總會發生一些事情。

但他把這一切包裝成好像對我有好處、很不錯的事。

我完全被操控了，並不明白發生了什麼，

而且他給我獎學金和其他機會，讓我覺得自己似乎有某種義務。

差不多過了近二十年，我才終於意識到，

這其實是一種性虐待。

當我見到兩位律師以後，

後來我又和政府方面的人談過，他們也是這麼說的。

那是我第一次真正意識到，發生在我身上的就是性虐待。」