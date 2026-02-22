男子圖闖特朗普海湖莊園遭擊斃　特勤局指持槍及攜汽油桶

美國特勤局2月22日公布，一名男子試圖闖入美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）位於佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）的住所，已被特勤局人員開槍擊斃。聯邦調查局（FBI）已介入及主導調查。



事發時，特朗普和第一夫人（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞）都身在華府。白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）表示，特勤局「迅速果斷地採取行動，制服了一名持槍和汽油罐闖入總統住所的瘋子」。



圖為2026年2月21日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）出席在白宮舉行的州長晚宴。（Reuters）

20歲疑犯帶同汽油桶 拒聽從命令放低槍

特勤局指出，當日凌晨約1時30分，一名20多歲男子於海湖莊園的北門，企圖闖入「安全警戒線」後被特工開槍擊中。當局稱，他當時攜有槍枝和汽油桶。當時一名棕櫚灘縣（Palm Beach County）警員，以及兩名特勤局人員與該男子對峙，並要求他「放下東西」。

棕櫚灘縣警長Ric Bradshaw 表示，該男子只放下汽油桶，但用槍枝指著警察，且你擺出射擊姿勢都。執法人員於是對其開槍，事件中沒有其他人員傷亡。

特勤局發言人Anthony Guglielmi表示，疑犯來自北卡羅來納州（North Carolina），家人幾天前報案指他失蹤。調查人員認為他離家後一路向南，途中買了一把槍。當局尚未公開疑犯身份，也未知其動機。

圖為2022年9月14日，美國前總統特朗普（Donald Trump）位於佛羅裡達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖莊園（Mar-a-Lago）。（Getty Images）

特朗普過去曾遭暗殺威脅

特朗普先前曾遭遇暗殺威脅，包括2024年7月13日在賓州的競選集會上遭暗殺未遂。2024年9月15日，一名持步槍的男子也曾在特朗普位於西棕櫚灘（West Palm Beach）的高爾夫球場附近埋伏，當時特朗普正在那裡打球，此名疑犯近日被判處終身監禁。