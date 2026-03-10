特朗普：已與澳洲總理通話　對方正處理伊朗女足政治庇護問題

在澳洲參加女子亞洲盃的伊朗國家女子足球隊，隊員因在賽事期間拒唱國歌，被伊朗現政權視為「叛徒」，其中5人向澳洲政府申請政治庇護。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月9日表示，他已與澳洲阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）通話，稱對方正在處理問題。在此之前，他曾呼籲澳洲予她們政治庇護，稱如果澳洲政府不願意，美國願意接收。



圖為2026年3月8日，澳洲舉行女子亞洲盃A組賽事前，伊朗球員合影。（AAP/via REUTERS ）

特朗普9日在社交平台發文稱，澳洲在人權議題上正犯下可怕錯誤，澳洲政府不該讓伊朗國家女子足球隊的成員被強行送返，稱她們有可能被伊朗政權殺害。他呼籲澳洲總理應該給予政治庇護，如果澳洲政府不願意，美國願意接收。

特朗普稍後再發文稱，已經與澳洲阿爾巴尼斯通話，稱對方正在處理問題。特朗普指出，5名隊員已獲妥善安置，其他隊員仍在處理。但他表示，有部份隊員還是認為必須返回伊朗，因為她們擔心家人的安危，憂心若她們不回國，家人恐受到傷害。

圖為2026年3月8日，在澳洲黃金海岸，伊朗隊與菲律賓隊進行女子亞洲盃A組比賽時，球迷揮舞著伊朗國旗。 （AAP/via REUTERS ）

伊朗女足3月2日首場分組賽對韓國，一班女將奏國歌時全程肅立，沒有任何一人跟隨而唱，被視為對政府的無聲抗議，遭到伊朗國家電視台嚴厲警告。在第二場對澳洲的比賽前，她們大部份遵從指示唱國歌，但亦有少數人拒絕開口。