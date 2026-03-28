特朗普認為自己是和平捍衛者　也門傳首度導彈攻以色列｜最新

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】 以色列、美國與伊朗衝突持續，引發全球石油危機，《香港01》持續更新最新消息。



中東局勢3月28日重點：

．伊朗高級官員稱，無法忍受美國「邊打邊談」的做法，尚未決定是否回覆其提出的停戰方案。美國中東特使威特科夫則稱，美國希望本週能與伊朗舉行會談。

．特朗普在邁阿密峰會時向所有出席者保證，伊朗已被「徹底摧毀」，不再構成威脅。他又認為，自己是和平捍衛者。

．泰國與伊朗達成協議，容許泰國運油輪可以安全通過霍爾木茲海峽。



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香港時間3月28日

【13:17】泰國總理阿努廷表示與伊朗達成協議，泰國的運油輪可以安全通過霍爾木茲海峽，減輕當地進口燃料的憂慮。

【12:40】以軍指一枚導彈由也門射向以色列，假如消息屬實，將會是伊朗戰爭爆發以來的首次。

【12:00】伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人認為，德黑蘭方面是時候退出《核不擴散條約》（NPT）。

【11:45】特朗普最近表示，美國過往遭成為全球笑柄，但認為伊朗戰爭後獲改觀，成為世上最灸手可熱的國家。

【10:22】敘利亞國營傳媒報道，較早前在大馬士革傳出的爆炸聲由以色列防空系統在敘利亞空域攔截伊朗導彈引起。

【10:10】敘利亞首都大馬士革及市郊傳出爆炸聲，目前未知原因。

【09:55】伊朗議長加利巴夫在社交平台發文，稱特朗普政府散播大量虛假新聞，嘗試降低能源價格，但市場已經麻木，亦沒有人再相信他們。

【09:28】有消息人士向《紐約郵報》透露，特朗普以取得霍爾木茲海峽為優先目標，並待海峽航道重開後，考慮將海峽命名為「阿美利加海峽」（Strait of America）或「特朗普海峽」（Strait of Trump）。

【09:19】《紐約時報》引述2名美國官員指，特朗普24日與印度總理莫迪通話期間，全球首富馬斯克亦參與其中。

【09:14】Sony宣布，受到AI及伊朗戰爭帶動記憶體晶片價格上漲影響，旗下PS5遊戲機由4月2日起在全球加價，當中美國版更加100美元。

【09:02】特朗普表示，雖然現在看起來似乎不對，但覺得自己是和平捍衛製造者。

【08:34】歐洲情報部門認為，俄羅斯正準備向伊朗提供攻擊無人機，莫斯科方面亦被指向德黑蘭分享情報，用於攻擊區內美軍。

【08:20】特朗普在佛羅里達州邁亞密海灘舉行的未來投資倡議研究院峰會上稱，伊朗正「懇求」與美國達成協議，並稱古巴將是下一個目標。

【07:47】路透社報道，美國官員稱伊朗導彈襲擊沙特境內一處美軍基地，造成12名美軍士兵受傷，其中2人傷勢嚴重。

【07:27】阿聯酋國防部稱，目前正在應對來自伊朗的來襲導彈和無人機。

【06:11】伊媒報道，革命衛隊海軍情報處長雷扎伊（Behnam Rezaei）的追悼儀式已舉行，此舉證實以色列稍早前宣布的其死訊。

【05:40】伊朗導彈襲擊沙特蘇丹王子空軍基地，造成數名美軍士兵受傷。

【05:14】伊朗向國際原子能總署報告稱，位於古澤斯旦省一家使用放射源的鋼鐵生產廠遭到攻擊，並表示沒有發生廠外輻射外洩。

【05:08】一枚伊朗導彈襲擊沙特的蘇丹王子空軍基地，造成數架美國加油機受損。

【04:51】也門胡塞武裝表示，在特定條件下，他們準備採取軍事干預，包括若有新盟友加入美以對伊朗的戰爭，或紅海被用來發動對伊朗的攻擊。

威特科夫：美國希望本週能與伊朗舉行會晤

【04:06】美國中東特使威特科夫表示，美國希望本週能與伊朗舉行會晤

【02:40】伊朗高級官員稱，美國一邊對伊朗發動攻擊，一邊又呼籲對話，這種行為「令人無法容忍」。伊朗原計劃於3月27日或28日就美國提議作出回應，但由於其工業和核基礎設施遭到攻擊，德黑蘭尚未決定是否回應美國的提議。

【02:02】伊朗外交部長稱，以色列在美國的協調下襲擊伊朗鋼鐵、電力和核設施，「與美國總統延長外交斡旋期限相矛盾」。

【01:59】伊媒報道稱，美國和以色列對伊朗西北部克爾曼沙赫省（Kermanshah）居民區發動兩次攻擊，造成至少13人死亡。

【01:26】伊朗外長阿拉格奇在與俄羅斯外長的通話中指責美國和以色列襲擊平民目標、學校、醫院和歷史遺址，並表示伊朗將繼續堅決捍衛自身安全。

【01:23】伊朗革命衛隊稱其在科威特布比延島襲擊了「美以聯軍」

【01:00】以色列軍方稱，已襲擊位於伊朗中部亞茲德的一座鈾礦開採設施。

【00:45】以色列軍方稱，不久前襲擊了伊朗中部阿拉克市的重水工廠。

【00:39】聯合國發言人表示，聯合國已成立一個工作小組，為霍爾木茲海峽建立新的機制，以促進化肥貿易和相關原料的運輸。

【00:30】美國務卿魯比奧向G7同僚表示，美以對伊朗的軍事行動應該會在幾週內結束。

【00:21】伊朗革命衛隊警告該地區與美國有關聯、且與以色列結盟的工業企業及重工業，須撤離工作場所。

香港時間3月27日

【23:57】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，法爾斯省南部菲魯札巴德水泥廠遭空襲，造成2人死亡，2人受傷。

伊朗核設施遭襲 重水反應堆及「黃餅」工廠均成目標

【23:52】伊朗阿爾達坎（Ardakan）的黃餅工廠遭炸彈襲擊，但無放射性物質外洩至廠區外。

【23:17】伊朗法斯通訊社報道，伊朗官員稱，位於洪達卜的重水研究反應堆遭到空襲，但未造成人員傷亡，附近居民也未受到威脅。

路透社：美國僅確定摧毀三分一伊朗導彈庫

【22:55】伊朗戰爭持續接近一個月，美國多次強調要破壞伊朗的戰力，但路透社3月27日引述5位熟悉美國情報的消息人士報道，美方目前僅確定摧毀伊朗龐大導彈庫中的約三分之一。

美媒：萬斯批評內塔尼亞胡吹噓推翻伊朗政權可能性

【22:45】美國傳媒Axios引述消息人士報道，美國副總統萬斯（JD Vance）在本週較早前曾與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）有一次艱難通話，在電話中，萬斯批評對方過份吹噓推翻伊朗政權可能性。

日媒：菲律賓越南向日本尋求石油援助

【22:09】亞洲多國面臨石油短缺，日本時事通訊社報道，菲律賓與越南正向日本提出石油援助，包括分享石油儲備與支援減少能源消耗的設施，日本擁有較多的石油儲備，能支持該國本地8個多月使用。報道形容，日本將國內穩定放於首位，來自其他國家的請求令其陷入困難位置。

路透社：2中國貨櫃船試圖通過海峽後掉頭

【21:44】路透社報道，根據追蹤船舶的數據顯示，兩艘中國貨櫃船3月27日試圖經霍爾木茲海峽離開波斯灣，但已經掉頭返航。

【20:42】波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，有理由相信未來幾天中東衝突可能會升級。

他稱「我有理由相信，加上從盟友處獲得的訊息，未來幾天局勢不太可能穩定下來。相反可能會出現新的衝突升級。」

伊朗傳媒：3艘貨船霍爾木茲海峽遭勸返

【19:40】伊朗國營媒體報道，伊朗革命衛隊表示那些往返於以色列、美國及其盟友港口的任何船隻，都會遭禁止通過任何海峽通道。

革命衛隊並稱霍爾木茲海峽已關閉，任何通過的船隻都將面臨「嚴厲措施」。

報道又指在革命衛隊發出警告後，3艘不同國籍的貨船遭勸返，未能通過霍爾木茲海峽。

圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗導彈模型。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊媒：伊朗動員百萬人準備地面戰

【17:29】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述來自軍方的消息人士指，隨著外界對美國可能在伊朗南部發動地面入侵這一愚蠢行為的猜測日益增多，伊朗組織逾100萬名戰士準備參與地面作戰，又指近數天以來，大量伊朗青年向巴斯基民兵、伊斯蘭革命衛隊和陸軍中心提出參戰申請。

【17:01】沙特情報消息人士證實，王儲穆罕默德曾要求特朗普繼續攻擊伊朗，形容是重塑中東的歷史機會；而利雅得方面仍未決定是否直接參戰。

【16:54】烏克蘭總統澤連斯基表示，烏克蘭與沙特阿拉伯達成國防合作協議，為將來簽署合約、技術合作及投資奠下基礎，並認為沙特正是烏克蘭感興趣的合作對象，對雙方都是互利。

【16:46】聯合國國際移民組織（International Organization for Migration，IOM）指，伊朗有8.2萬座平民建築被毀，涵蓋全國32個省中20個，受損建築物包括醫院、住宅等。

【16:35】伊朗外長阿拉格齊向聯合國人權委員會表示，德黑蘭會繼續抵抗下去；伊斯蘭革命衛隊則呼籲伊朗民眾遠離美軍部署的地區。

【16:32】英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）在巴黎出席七國集團外長會議時表示，英國及G7盟友對俄羅斯與伊朗加強聯繫感到憂慮。

【16:15】聯合國人權事務專員特克（Volker Turk）呼籲美國調查名公布伊朗小學遇襲一事，並要求美以停止攻擊伊朗；同時敦促德黑蘭不再攻擊鄰國。

【15:50】以軍偵測到伊朗向以色列南部發射新型彈道導彈。

【15:27】美國防部稱，華府已在中東部署無人巡邏艇，是首次證實將這款代號為GARC的無人艇投入戰役中。

【14:51】科威特港口管理局稱，當地舒韋赫（Shuwaikh）港口遭無人機攻擊，有建築物受損但無人傷。

【14:45】瓦德富爾指，美國及伊朗正進行間接談判，雙方代表將於巴基斯坦會面。

【14:34】德國外長瓦德富爾（Johann Wadephul）表示在伊朗問題上，柏林方面沒有武器荒，但缺乏溝通，而德國方面正為解決問題作出貢獻。

【14:00】韓國產業通商部宣布即時限制石腦油（Naphtha）出口五個月。

【13:02】英國《金融時報》報道，阿聯酋有意加入推動重開霍爾木茲海峽的國際部隊。

【12:21】印度石油部長否認當地會實施封城。

【12:04】黎巴嫩傳媒指，貝魯特南部市郊真主黨控制地區遭以軍空襲。

【11:16】美國國務院表示，國務卿魯比奧與伊拉克庫爾德族領袖通話。

【10:44】印度政府下令，將汽油的特別附加消費稅由每升13盧比下調至3盧比，將柴油的特別附加消費稅由每升10盧比降至零。

【10:04】聯合國安理會將於27日早上舉行閉門會議，討論伊朗局勢。

【09:56】以軍表示空襲德黑蘭多個目標。

【09:43】伊朗去信聯合國，稱外長阿拉格齊及國會議長加利巴夫遭列為暗殺目標。

【08:46】《華爾街日報》引述知情美國防部官員指，特朗普考慮向中東額外部署1萬名美軍地面部隊。

【07:39】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，一艘懸掛泰國國旗的貨船在霍爾木茲海峽襲擊中被擊中，在伊朗格什姆島附近擱淺。

【07:32】伊朗外交部長與聯合國秘書長古特雷斯通電話，稱阻止與「敵方及其盟友」有關的船隻通過霍爾木茲海峽是伊朗的合法權利。

【4:53】路透社報道，五角大樓表示美國已部署無人駕駛快艇在對伊朗的軍事行動中執行巡邏任務。

特朗普：將暫緩打擊伊朗能源設施10日

【04:17】特朗普在社交平台Truth Social發文表示，美國與伊朗目前的談判進展「非常順利」，宣布將暫緩摧毀其能源設施10日，至4月6日。

【03:30】歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）與以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）通話，表達歐盟對以色列人民的聲援。

【02:51】國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）警告稱，伊朗布希爾核電廠受損可能導致重大放射性事故，影響伊朗境內外大片地區。

【02:43】以色列軍方稱，兩名士兵在黎巴嫩南部與真主黨持續交戰期間喪生。

【01:55】世界銀行集團表示，將透過運用撥款迅速的政策性融資工具，協助客戶國政府應對中東衝突所帶來的挑戰，包括能源成本的大幅上漲。

【01:53】美國務卿魯比奧表示，他認為俄羅斯目前主要關注的是俄烏戰爭，而不是援助伊朗。

特朗普：伊朗允許10艘油輪通過霍爾木茲海峽

【00:45】特朗普在舉行內閣會議期間稱，伊朗允許10艘油輪通過霍爾木茲海峽，作為送給美國的「禮物」，其中部份油輪懸掛巴基斯坦國旗。

【00:44】伊朗首都德黑蘭和卡拉季市傳出爆炸聲，防空系統展開大規模行動。

香港時間3月26日

【23:54】法國國防部消息稱，法國武裝部隊總司令與來自各大洲的35個國家舉行視訊會議，商討重開霍爾木茲海峽方案。法國防部表示，對霍爾木茲海峽的呼籲與正在進行的軍事行動無關，完全出於防禦目的。

【23:34】以色列軍方表示，第162師近日被派駐到黎巴嫩南部參與地面作戰行動。

【22:50】特朗普26日在內閣會議開始前表示不確定是否能跟伊朗達成協議。他稱：「我不確定我們是否能做到這一點。他們戰鬥能力不怎麼樣，但談判能力很強。」特朗普早前表示可能與伊朗達成協議結束戰爭。

【22:50】伊朗塔斯尼姆通訊社引述消息人士稱，伊朗已經正式就美國的15點提議做出回應，目前正在等待華府回覆。

【21:26】以色列國防軍發表聲明，證實伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里（Alireza Tangsiri）及多名海軍高層在以軍空襲中身亡。聲明稱，以軍當日對伊朗南部港口城市阿巴斯港（Bandar Abbas）實施空襲，坦格西里當時正與革命衛隊多名海軍高層開會

【18:50】特朗普在Truth Social上發文稱：「伊朗談判代表非常不同及『奇怪』。他們『懇求』我們達成協議，這是他們應該做的，因為他們已經被軍事消滅，捲土重來的機會為零，但他們卻公開表示，他們只是『考慮我們的提議』。這是錯誤的！他們最好儘快認真起來，以免為時已晚，因為一旦事態發展到那一步，將再無回頭路，而且結果不會好看！」

【18:26】美國總統特朗普在Truth Social上發文斥北約國家「完全沒有採取任何行動」來幫助應對伊朗，稱「美國不需要北約的幫助，但『永遠不要忘記』這個非常重要的時刻！」

美國總統特朗普在Truth Social上發文稱伊朗談判代表非常不同且奇怪，敦促對方「最好盡快認真起來，以免為時已晚」。（Truth Social@realDonaldTrump）

【18:23】巴基斯坦外交部長在X上發文稱，美國與伊朗正在通過伊斯蘭堡進行間接談判，土耳其和埃及亦進行協助。

【16:10】中國國防部發言人蔣斌在今日下午舉行的每月例行記者會中呼籲各方立即停止軍事行動，促通過對話談判解決衝突，避免局勢進一步升級。他稱：「延續升級衝突沒有贏家，只會將中東局勢推向危險深淵，武力不是解決國際爭端的正確方式。」

中國外交部發言人林劍亦在例行記者會上稱：「當務之急是積極勸和促談，抓住和平契機，推動停火止戰。」他呼籲各方應相向而行，為開啟真正有意義和誠意的和談創造條件。

【16:00】路透社引述巴基斯坦消息人士報道，以色列在巴方要求下同意不將伊朗外長阿拉格奇（Abbas Araqchi）及伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）作為打擊目標。消息人士表示，以色列已經掌握二人位置信息，但巴方向美方表示，若阿拉格奇和卡利巴夫被消滅，美國將失去可溝通的伊朗對象，美方因此要求以色列不予打擊。

【9:54】伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗議會正制定一項對霍爾木茲海峽通行船隻，徵收費用的法律草案，草案預計下周完成修訂後提交議會審議。

伊朗外長：美國談論「談判」無異於承認「失敗」

【9:54】伊朗外長阿拉格齊接受採訪時表示，對美國方面聲稱正與伊朗「談判」表示質疑，並認為美方語氣轉變，等同於先前要求伊朗「無條件投降」的失敗。

特朗普：伊朗害怕承認想要達成協議

【8:52】美國總統特朗普3月25日堅稱，伊朗正在參與和平談判，並暗示德黑蘭的否認是因為伊朗談判代表擔心被自己殺害。他說：「順便說一句，他們正在談判，而且他們非常渴望達成協議。但他們不敢說出來，因為他們認為自己會被自己人殺害。」此前，伊朗外長阿拉格奇表示「我們不打算談判」。

【8:50】科威特、阿聯酋、巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾和約旦發表聯合聲明，譴責伊朗在中東地區一再發動攻擊，並要求伊拉克立即採取行動，阻止境內親伊朗武裝團體發動襲擊。

【4:51】彭博新聞報道，國際貨幣基金組織（IMF）正在對各國進行情境分析，以評估如果伊朗戰爭持續下去，哪些經濟體可能需要新的融資。

伊朗外長否認與美進行談判

【3:14】伊朗外長阿拉格奇表示，伊朗沒有與美國舉行談判，並表示即便雙方透過中間人交換資訊，但這也不意味着伊朗在與美國進行談判。阿拉格奇亦稱，美國尋求快速勝利與政權更迭的戰爭目標均告失敗，並呼籲鄰國與美國保持距離。

伊朗稱擊中美軍F-18戰機 美方否認

【3:00】伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聲稱擊落一架美國F-18戰機。美國中央司令部（CENTCOM）後駁斥這一說法，稱「消息不實」。

白宮：若伊朗不接受戰敗事實 將遭更猛烈打擊

【2:13】美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在新聞發布會上表示，如果伊朗不接受已「軍事戰敗」事實，總統特朗普（Donald Trump）將加強對伊朗的打擊力度。萊維特亦稱美國正在「非常密切地」關注如何讓油輪通過霍爾木茲海峽，並稱副總統萬斯（JD Vance）在有關伊朗問題的討論中發揮核心作用。

【1:54】伊朗議會議長稱，情報顯示「敵人」正計劃在某個地區國家的支持下佔領伊朗一座島嶼。他表示，「伊朗軍隊正在密切監視敵方動向，如果他們採取任何行動，我們將對該地區國家的關鍵基礎設施發動持續不斷的猛烈攻擊。」

【1:15】卡塔爾埃米爾（Emir，意指國家領導人）塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani）在與巴基斯坦總理的通話中，讚揚巴基斯坦在支持緩和局勢方面發揮的作用，敦促緩和地區局勢並停止軍事行動。

【1:14】科威特、阿聯酋、巴林、沙特、卡塔爾及約旦發表聯合聲明，呼籲伊拉克採取必要措施，制止從伊拉克境內發動針對鄰國的攻擊。

【1:12】地中海航運公司（MSC）宣布對往返南非、奈米比亞、莫桑比克、坦桑尼亞和肯尼亞的航線徵收緊急燃油附加費。

【00:50】阿布扎比國家石油公司CEO在與美國副總統萬斯（JD Vance）會晤時表示，霍爾木茲海峽的自由通行是穩定全球市場的唯一持久解決方案。

【00:37】據AXIOS報道，特朗普政府尚未收到伊朗方面拒絕停戰提議的任何正式訊息。

香港時間3月25日

【23:55】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述一位不願透露姓名的軍方消息人士稱，如果伊朗領土或島嶼遭到攻擊，伊朗可能在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）開闢新的戰線。

【23:47】法國武裝部隊國防參謀長曼頓（Fabien Mandon）將與其他國家陸軍司令就霍爾木茲海峽問題舉行會談。

【23:16】聯合國秘書長古特雷斯任命法國資深外交官阿爾諾（Jean Arnault）為他的中東衝突特使。

【23:03】半島航空公司CEO表示，科威特空域關閉後，該公司已將營運轉移至沙特機場。

【22:55】埃及外交部長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）表示，只要有助於緩和局勢，開羅願意主辦任何與伊朗有關的會談。

【22:43】伊朗高級官員告訴路透社，伊朗對美國15點停戰提議的初步反應「並不積極」，但仍在審議該提議。

【19:20】伊朗國營傳媒伊朗英語新聞電視台（Press TV）引述伊朗海軍司令Shahram Irani指，伊朗軍隊已發射導彈，對美軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）實施打擊。

報道還強調，林肯號在伊朗導彈發射後被迫改變位置，伊朗行動旨在維護伊朗的海上主權，並抵禦美國艦隊的威脅。報道未披露更多細節。

Irani當日稍早警告美國，稱伊朗海軍對霍爾木茲海峽和波斯灣擁有「強有力的控制和主導能力」，伊朗方面正持續監測美國林肯號航母編隊的行動和動向，並表示，一旦該編隊進入導彈系統射程範圍內，伊朗海軍就會對其實施打擊。

【17:30】中遠海運集運發通知稱，即日起，公司恢復遠東至中東地區，包括阿聯酋，沙特，巴林，卡塔爾，科威特，伊拉克，但船舶暫時不過霍爾木茲海峽。

【16:30】澳洲內政部長周三宣布，澳洲將暫時禁止伊朗人持旅遊簽證入境，該封鎖措施將於周四生效，為期六個月。一些伊朗人仍然可以前往澳洲，包括持有長期簽證的人或在澳洲有子女或配偶的人。

【14:30】伊朗常駐聯合國代表團於德黑蘭時間凌晨在社交媒體上發表聲明說，非敵對船隻，如果其所屬或有關聯的國家不參與且不支持針對伊朗的侵略行為，並完全遵守已公佈的安全和安保規定，在與伊朗有關部門協調下，可安全通行霍爾木茲海峽。

【13:20】伊朗國家媒體報道，伊朗軍方發言人佐勒法加里（Ebrahim Zolfaqari）表示，「美國正在自己跟自己談判」，嘲諷美方說法指，「你們內心的掙扎已經到了要和自己談判的地步了嗎？」

【11:55】土耳其、埃及和巴基斯坦據報正積極推動美伊在48小時內於伊斯蘭堡舉行會晤。

【9:15】特朗普表示，副總統萬斯（JD Vance）與國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人正主導與伊朗的談判，並對達成協議表示樂觀。另一方面，伊朗方面表示，他們周一否認有任何談判，這一立場在翌日依然沒有改變，「我們看到的只是軍方宣布對以色列和其他目標發動新一輪空襲」。

2026年3月24日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席穆林（Markwayne Mullin，不在圖中）就任國土安全部部長的宣誓儀式時發表講話。（Reuters）

【9:00】一位伊朗消息人士向美媒表示，華盛頓與德黑蘭之間已經進行「接觸」，伊朗​​願意聽取結束戰爭的「可持續」提議。

【7:01】科威特民航總局稱，無人機襲擊科威特國際機場的燃料罐，引發火災，事件未造成人員傷亡。

【6:53】加拿大政府強烈譴責以色列佔領黎巴嫩南部領土的計劃。加拿大政府稱，黎巴嫩的主權和領土完整不容侵犯，真主黨必須停止對以色列的攻擊並解除武裝。

【5:29】英國首相施紀賢與沙特王儲通話，重申英國對沙特的支持。英國首相表示，英國目前正與合作夥伴共同製定切實可行的計劃，以確保貨物能透過主要海運路線順利流通。

美國經巴基斯坦向伊朗遞交協議15要點

【5:09】美國已透過巴基斯坦，向伊朗傳遞一份旨在結束戰事的15點計劃。據指出，美國研擬類似先前加沙和黎巴嫩的機制，雙方將在為期一個月的停火期間，就一項包含15點內容的計劃進行談判，內容涵蓋拆除核設施、停止在其境內進行鈾濃縮活動、停止支持地區代理人組織，以及霍爾木茲海峽保持開放等。

【5:00】法國總統馬克龍表示，他與伊朗總統佩澤希齊揚進行了通話，要求他停止對該地區國家的襲擊，並呼籲伊朗進行真誠的談判。

【4:41】卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）感謝土耳其總統埃爾多安為緩和地區局勢所做的努力。

【4:21】伊拉克總理辦公室發布消息稱，伊拉克逮捕了四名涉嫌參與周一襲擊敘利亞基地的火箭襲擊嫌疑犯。

伊媒：美以導彈擊中布希爾核電廠附近地區

【3:24】伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）稱，美國與以色列襲擊布希爾核電廠附近地區。根據初步報告，這起攻擊未造成技術損壞或人員傷亡。

【2:38】伊拉克總理辦公室消息稱，伊拉克計劃召喚美國臨時代辦和伊朗大使，正式抗議針對伊拉克什葉派人民動員部隊和庫爾德自由戰士武裝力量的攻擊。

特朗普：伊朗送給美國一份「大禮」

【2:30】美國總統特朗普在白宮為新任國土安全部長馬林（Markwayne Mullin）舉行就職宣誓儀式期間向媒體表示，美國正在與伊朗的「合適人選」進行對話以達成協議，並稱伊朗已同意永不擁有核武，還送給美國一份與霍爾木茲海峽相關的「大禮」。特朗普指伊朗在能源領域向美國作出一項重大讓步，他稱之為積極的進展，惟並未透露具體細節。

【2:29】印度外交部表示，莫迪總理與斯里蘭卡總統討論了西亞局勢，並重申保持航運線路暢通與安全的重要性

【2:19】伊拉克授權什葉派人民動員部隊在總部遭到攻擊後進行自衛。

【2:02】《華爾街日報》報道，以色列軍方估計真主黨目前擁有1.1萬至1.3萬枚導彈和火箭彈，與幾年前的估計數量相比大幅減少。

【1:57】以色列軍方稱，其襲擊伊朗境內一家爆炸物製造廠，這是對伊斯法罕一系列襲擊的一部分。

【1:33】路透社報道，五角大樓預計將從精銳的第82空降師派遣數千名士兵前往中東。

【00:24】土耳其總統埃爾多安表示，土耳其將繼續竭盡全力，致力於在伊朗戰爭中尋求和平。他指出，這場戰爭不僅重創土耳其經濟，也波及全世界。政府正在考慮採取各種措施，以保護土耳其經濟免受美以對伊朗戰爭的影響。

【00:08】真主黨譴責黎巴嫩宣布伊朗特使為不受歡迎的人。真主黨表示，他們認為這一決定不利於「國家團結」，反而會為「內部分裂」打開方便之門。

香港時間3月24日

【23:47】兩名黎巴嫩安全部門消息人士稱，黎巴嫩領空首次攔截一枚伊朗導彈。一名黎巴嫩安全部門消息人士稱，攔截行動是由外國海軍艦艇執行。

【22:20】中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報地區局勢發展演變的最新情況，感謝中方提供緊急人道主義援助。表示伊朗人民更加團結在一起，抵禦外來侵略行徑，維護國家主權和獨立。伊方致力於實現全面停戰而不僅僅是暫時停火。霍爾木茲海峽對所有人開放，船隻可以安全通過，但正在交戰的國家不在考慮之列。希望各方採取的舉措有利於推動局勢降溫而非升級衝突。期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。

王毅重申了中方的原則立場，強調所有熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。談起來總比打下去好。這符合伊朗國家和人民的利益，也呼應了國際社會普遍願望。希望各方抓住一切和平機會和窗口，儘快啟動和談進程。中方將繼續秉持客觀公正立場，反對侵犯別國主權，積極勸和止戰，致力於地區和平穩定。

【22:08】以色列傳媒Ynet報道，阿拉格齊在與美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）通話時表示新任最高領袖穆傑塔巴同意與美國談判及達成協議

【22:01】路透社引述德黑蘭三名高級消息人士稱，自戰爭開始以來，伊朗的談判姿態急劇強硬，革命衛隊對決策的影響力日益增強，如果調解努力促成嚴肅的談判，伊朗將要求美國做出重大讓步。

美媒：沙特王儲敦促特朗普繼續對伊戰爭

【21:31】《紐約時報》報道，聽取過美國官員相關談話簡報的人士透露，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）一直在敦促特朗普繼續對伊朗的戰爭，並辯稱美以軍事行動是重塑中東的「歷史性機遇」。報道引述知情人士透露，穆罕默德認為，只有推翻伊朗的強硬政府，才能消除海灣地區的長期威脅。

美媒：特朗普政府評估扶持伊朗議長掌權可能

【19:25】菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr）周二宣佈進入國家能源緊急狀態，已成立委員會以確保燃料、食品、藥品、農產品和必需品的有序流通、供應、分配和供應。

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