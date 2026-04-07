SUKIYA創辦人逝世　吉野家店員到餐飲帝國社長　傳奇落幕享壽77歲

日本餐飲傳出震撼彈！Zensho Holdings 4月7日宣布，創辦人兼會長、一手打造牛丼帝國「SUKIYA」（すき家）小川賢太郎6日因心肌梗塞逝世，享壽77歲。葬禮將以家庭私人儀式舉行，追悼會則於日後擇期舉行。



吉野家基層員工起家 一手打造牛丼帝國

綜合《朝日新聞》、時事通訊社報道，小川賢太郎1948年出生於石川縣，從東京大學輟學後，開始在牛丼餐廳吉野家工作。1982年時，小川賢太郎靠著工作經驗，在橫濱開設一家便當店（SUKIYA的前身）。2003年時，日本因狂牛症禁止美國牛肉進口，小川決定使用澳洲牛肉，這關鍵一步讓他成功擴大市場份額，逐漸建立起牛丼帝國。

日本連鎖牛肉飯品牌食其家在2019年12月12日進軍香港，當日座無虛席。（資料圖片／歐嘉樂攝）

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眼看SUKIYA經營順利，小川賢太郎將目光看向其他領域，陸續將家庭餐廳「Coco's」、丼飯與烏龍麵品牌「Nakau」納入旗下；成立迴轉壽司品牌「はま寿司」（Hama Sushi，濱壽司）、收購漢堡品牌「Lotteria」（ロッテリア，現改名為ゼッテリア Zetteria）股份，多角化經營讓小川的餐飲帝國版圖越來越大。

SUKIYA創辦人小川賢太郎（截取自YouTube@ntv_news）

2025年3月，小川賢太郎領導的Zensho Holdings合併營收突破1萬億日圓，成為第一家突破該門檻的日本外食企業。同年6月，小川賢太郎退居二線擔任會長，將社長一職交棒次子小川洋平。

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