美國女子「愛穿父外套」竟因此罹癌？醫宣告只剩15個月壽命超崩潰

美國明尼蘇達州一名女子童年時常穿著父親工地外套，未料在十多年後，一段時間總感覺很疲憊，竟被診斷出罹患肺癌，原因則是長期接觸石棉，當時一度甚至被告知壽命只剩15個月，讓她相當震驚。所幸經治療成功康復，如今她開始四處演講，提醒大眾重視石棉危害。



童年習慣埋隱憂 外套沾滿工地粉塵

《The Mirror》報導，57歲的詹姆斯（Heather Von St James）是一名美髮師。她回憶，小時候在寒冷夜晚，常穿着父親工作時穿的深藍色夾克外出餵兔子，上面還沾有父親的味道，讓她當時十分喜愛這件外套，卻不知道上面沾附着的建築白色粉塵可能帶來嚴重健康風險。

美國明尼蘇達州一名女子童年時常穿著父親工地外套，未料在十幾年後，竟被診斷出罹患肺癌。（Instagram@Heather Von St James）

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身體異狀現警訊 確診罕見間皮瘤

36歲時，詹姆斯在生下第一個孩子後開始感到異常疲憊並持續發燒，甚至形容「像有貨車壓在胸口」。在家人提醒下就醫檢查，CT顯示肺部附近有腫瘤，隨後確診為胸膜間皮瘤（pleural mesothelioma），這是一種與石棉暴露高度相關的侵襲性肺癌，在醫生詢問下，她跟丈夫才意識到是那件外套惹的禍。

36歲時，詹姆斯在生下第一個孩子後開始感到異常疲憊並持續發燒，就醫檢查後，CT顯示肺部附近有腫瘤，隨後確診為胸膜間皮瘤。（Instagram@heathervsj）

醫生當時告知她，若不接受手術可能僅剩約15個月壽命，詹姆斯雖然覺得不敢相信，但她決定全力抗病。隨後轉診至波士頓接受手術，切除左肺、一根肋骨、腫瘤所在的胸膜、心臟內膜、部分橫膈膜，並接受熱化療與30次放射治療。儘管過程艱辛，她最終成功清除癌細胞。

單肺生活仍具挑戰 持續倡導石棉危害

雖然成功戰勝病魔，但詹姆斯坦言，單肺生活仍充滿挑戰，體力與活動能力大不如前。她表示：「有些人說，癌症康復後一切都會好起來，但手術後還有很多持續的身體問題。」她無法跑步，爬坡或走長樓梯都會氣喘吁吁，搬運重物也很困難。

現在的詹姆斯開始四處演講，提升大眾對石棉相關疾病的認識，並協助新確診患者面對病情。（截取自Facebook@Heather Von St. James）

術後不久，醫療團隊發現她善於與人交流，邀請她與病患分享經驗，意外開啟病人權益倡導者的職業生涯。她開始四處演講，提升大眾對石棉相關疾病的認識，並協助新確診患者面對病情。此外，她的父親於2014年因腎癌過世，醫生認為可能與石棉暴露有關。

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