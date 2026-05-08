英國地方選舉開票．最新｜改革黨奪大量工黨保守黨席位
撰文：張涵語
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英國5月7日舉行地方選舉，點票工作開始進行。天空新聞（Sky News）8日報道，在已公布的結果中，執政工黨目前已失去87%的席位，其中有八成流向改革黨；在野保守黨則已失去65%席位，幾乎全數被改革黨奪走。而改革黨的得票率相比之下上升38%，綠黨得票率則上升7%。
報道指，工黨已失去對塔姆賽德（Tameside）、譚禾夫（Tamworth）、埃克塞特（Exeter，又譯雅息特）、哈特爾浦（Hartlepool）和雷迪奇（Redditch）的控制權，而該黨在所有選區的平均支持率下降了25個百分點。
改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）在西敏市的改革黨總部接受採訪時表示，初步計票結果顯示他的政黨表現出色。
法拉奇稱，「我認為你們正在見證英國政治的歷史性變革。別再談甚麼左右之分了，它已經不復存在，已經結束了。正如你們所見，我們正在傳統的工黨票倉取得驚人的支持率」。
法拉奇還補充表示，改革黨目前的表現「遠超」他對今晚選情的預期。他亦稱，「明天你們會看到同樣的模式在南部地區重演，我們將以驚人優勢贏得雅息士郡（Essex，又譯艾塞克斯郡）和羅福郡（Norfolk，又譯諾福克郡）」。
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