OnlyFans老闆Leonid Radvinsky43歲癌逝　彭博：遺孀接手成人帝國

OnlyFans創辦人拉德文斯基（Leonid Radvinsky）今年3月因癌症病逝，享年43歲，留下至少38億美元（約297.5億港元）的龐大財富。彭博社指出，根據英國最新公司登記文件顯示，他的遺孀葉卡捷琳娜（Yekaterina Chudnovsky）已正式接管這個成人內容平台的控股公司，成為新任實際控制人。



遺孀接掌OnlyFans控股權

據彭博社報道，拉德文斯基今年42歲的遺孀葉卡捷琳娜是一名律師兼創投人士，目前定居美國，育有四名子女。英國公司登記文件顯示，她已取代亡夫成為OnlyFans母公司Fenix International的實際控制人，並擁有任命及撤換董事的權力。OnlyFans發言人對此未作回應。

延伸閱讀：AV成人網站「性癖搜尋關鍵字」20年前後排名大不同 第2名竟是它

+ 16

彭博社指出，葉卡捷琳娜的案例反映出近年「橫向繼承」的趨勢，越來越多富豪遺孀透過繼承丈夫財產，進而掌控龐大商業帝國。彭博社2025年報道指出，全球前500大富豪中，已有超過12位女性因配偶過世而躋身億萬富翁行列，創下歷史新高。

拉德文斯基出生於烏克蘭，幼年移居美國，2018年收購OnlyFans多數股權後，將其打造成改變色情產業的文化現象。該平台讓創作者能直接向粉絲收費，疫情期間吸引大量成人演員與性工作者加入。自2021年以來，拉德文斯基已從平台提取超過18億美元（約141億港元）股息。據報道，他生前正洽談出售多數股權事宜。

延伸閱讀：成人女網紅遭親戚嫌棄 不准參加家族聚會 得知驚人月入即轉軚

+ 13

延伸閱讀：

16歲女「玩懸崖鞦韆」慘死內情曝！沒綁緊她喊的 友當場崩潰

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】