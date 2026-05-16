美國血管炎藥物Tavneos可致「膽管消失」　日本至少20人服用後亡

日本橘生藥品工業（Kissei Pharmaceutical）5月16日發布消息，指出由美國企業開發、該公司在日本國內銷售的血管炎治療藥物「Tavneos」，服用後死亡的患者已達20人，其中多數患上「膽管消失症候群」，另還包含因果關係尚不明確的案例。



服藥後恐致膽管消失

根據該公司資料，自2022年上市以來，日本國內約有8500人（截至今年4月27日）使用過此藥物。肝功能障礙原本就被列為該藥物的「重大副作用」之一。其中，導致膽管消失的「膽管消失症候群」共有22例通報，死亡的20人中有13人屬於此類情況，且皆在服藥後3個月內發病。

日本橘生藥品廠房。（kissei.co.jp）

在日本國內銷售的血管炎治療藥物Tavneos：

該公司已於5月1日在「重大副作用」欄位中，以「發生頻率不明」的方式追加標註該症候群。公司已呼籲醫療機構暫緩對新患者投藥。

據了解，「Tavneos」是由美國製藥巨頭安進（Amgen）旗下的子公司ChemoCentryx所開發。

針對目前正在接受該藥物治療的患者，橘生藥品工業要求醫療人員必須向患者充分說明肝功能障礙的風險及其他替代療法，並重新謹慎評估是否繼續投藥。

日本橘生藥品廠房。（kissei.co.jp）

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