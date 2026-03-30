台30歲女長期服用EVE止痛藥需終身洗腎　醫生警告：有多重副作用

台灣人赴日本常掃貨的止痛藥「EVE止痛藥」近日引發健康警訊。台灣一名30歲女性長期自行服用該藥止痛，最終確診腎衰竭，需終身接受洗腎治療。醫界指出，該案例並非單一事件，而是典型「止痛藥腎病」風險，呼籲民眾切勿將止痛藥當日常保養品服用。



日本手信藥EVE QUICK退燒止痛藥。（資料圖片）

台灣牙醫黃月真在社交平台上分享案例。她表示，一名原本定期回診的年輕女性患者，在疫情後再出現時明顯憔悴，臉色暗沉、眼白泛黃，進一步詢問才得知，對方因長期身體不適，自行服用從日本購回的EVE止痛藥，甚至吃到藥效幾乎消失才就醫，最終被診斷為腎功能嚴重衰竭。

藥物（Unsplash）

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醫生指出，EVE止痛藥主要成分為布洛芬等非類固醇抗發炎藥（NSAID），這類藥物透過抑制前列腺素達到止痛效果，但同時也會降低腎臟血流，長期使用恐導致腎功能逐步惡化。

醫學上稱為「鎮痛劑腎病」，是因長期或過量使用止痛藥導致的慢性腎損傷，嚴重時可能進展為末期腎臟病，需仰賴透析（洗腎）或換腎維生。

除了腎臟風險，醫生也強調，NSAID長期使用還會帶來多重副作用，包括胃發炎、胃潰瘍，甚至提高心肌梗塞與中風等心血管事件機率。

專家指出，這類藥物在短期急性疼痛（如牙痛、經痛、運動傷害）使用是安全的，但若長期依賴，風險會大幅上升。世界衛生相關建議也提醒，若在脫水、發燒或身體虛弱狀態下使用NSAID，更容易誘發急性腎衰竭。

專家指出，這類藥物在短期急性疼痛（如牙痛、經痛、運動傷害）使用是安全的，但若長期依賴，風險會大幅上升。(getty images)

值得注意的是，醫生分析，30歲就惡化至需洗腎，通常代表患者本身可能已有潛在腎臟問題，而長期濫用止痛藥成為「最後一擊」，加速病情惡化。

醫界建議，若有反覆疼痛問題應就醫找出原因，而非自行長期服藥。若需較安全止痛選擇，可在醫生評估下改用乙醯胺酚等對腎臟負擔較低的藥物，並避免自行增加劑量或長期服用。

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