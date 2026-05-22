特朗普：伊朗不能保留濃縮鈾　反對霍爾木茲海峽收費

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月21日重申，伊朗不能保留濃縮鈾，美國最終會獲得並可能予以銷毀。路透社於同日稍早時間引述消息人士稱，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已下令，禁止將接近武器級的濃縮鈾運出國外。針對伊朗正與阿曼討論為霍爾木茲海峽建立長期收費系統，特朗普直言，反對此國際航道被收取過路費。



圖為2016年3月2日，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）在德黑蘭出席會議。（Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

特朗普21日重申，不允許伊朗擁有核武，伊朗不能保留濃縮鈾。美國會獲取那些濃縮鈾，儘管美國並不需要、也不想要，在取得之後或予以銷毀，但絕不能讓伊朗擁有。

他表示，已摧毀伊朗98%的導彈能力，與伊朗的談判仍在進行，認為最終會以某種方式達成協議，可能需要採取非常激烈的措施。

路透：穆傑塔巴下令禁濃縮鈾運離伊朗

路透社同日稍早時間報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴已下令，禁止將濃縮鈾運往國外，此舉不符美國其中一項關鍵要求，反映德黑蘭在核問題的立場更為強硬。

據國際原子能總署（IAEA）估計，美國及以色列去年6月攻擊伊朗核設施時，伊朗擁有440.9公斤60%濃縮鈾。 伊朗方面曾稱，部份高濃縮鈾用於醫療用途，以及研究用反應爐。