外媒：美伊敲定協議草案　料未來數小時內公布

伊朗勞工新聞通訊社（ILNA）5月21日於Telegram轉載阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）的訊息，稱在巴基斯坦斡旋下，美伊協議的最終草案已經達成，預計將在未來數小時內公布。



2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾駕車經開一塊反美廣告牌，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

ILNA轉發的草案內容包括：

* 立即在所有戰線全面停火；

* 雙方相互承諾不以基礎設施為攻擊目標；

* 波斯灣和霍爾木茲海峽的航行自由，透過聯合監測機制得到保障；

* 作為伊朗遵守協議條款的交換條件，制裁將逐步解除；

* 未解決問題的談判應在最多7天內開始。

2月1日，伊朗德黑蘭市中心巴勒斯坦廣場一角的宣傳壁畫警告美國和以色列，如果伊朗在2026年2月1日遭到攻擊，兩國士兵將面臨危險。（GettyImages）

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）同日表示，現階段的談判重點是結束包括黎巴嫩在內的所有戰線的衝突。媒體關於核問題的說法，即包括濃縮鈾的報道都只是猜測，缺乏可信度。他又稱，有關談判細節的準確信息，將由授權官員和談判團隊發言人提供。

伊朗學生通訊社（ISNA）此前報道，巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）當日將前往德黑蘭，加快磋商進展。報道指會談重點在於潛在協議的整體框架、技術細節，以及建立互信的措施。