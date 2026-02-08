狗狗誤食朱古力會死？專家教你判斷中毒劑量　幾款禁忌食物更危險

養狗現在已經成為一件非常受人歡迎的事情，因為很多的上班族和一些空巢老人（

獨居老人），他們的生活都比較單調，一隻寵物狗也可以給他們的生活帶來樂趣，所以寵物狗也就成為人們的好朋友，飼養狗的過程中，是需要注意很多問題的。



比如說朱古力就不能食用，那麼如果狗狗誤食了朱古力，應該怎麼辦呢？接下來就看看一些解決辦法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗誤食朱古力怎麼辦？▼▼▼

狗狗誤食朱古力怎麼辦？（unsplash；01製圖）

+ 3

1. 判斷食用量

這一點指的是狗狗在食用朱古力的時候吃的分量，因為這直接決定著狗狗是否能夠去承受這一個毒素。因為朱古力雖然對於大家來說是一種美食，但是牠其中含有可可鹼，這種可可鹼會給狗的肝臟造成一定的損壞。

如果大量食用的話，會直接導致心率衰竭或者直接猝死，但是如果食用比較少的話問題不大。所以呢，狗狗誤食朱古力也要看牠吃的分量是多少，如果吃的分量較多的話，建議進行催吐，或者是立馬送往寵物醫院，但是如果催吐的話，也是要注意很多問題的，如果狗狗的年齡比較小，那麼儘量不要去催吐，成功的幾率不太大，儘快送醫才是最好的方式。

2. 確認朱古力種類

然後確認朱古力的種類也非常重要，因為現在市場上的朱古力分為純朱古力和不純的朱古力。那麼純的朱古力，含有的可可度比較高，對一些比較小的幼犬來說，可能攝入一點就會要命。

那麼這就需要鏟屎官，在發現狗狗誤食朱古力之後，要及時的去確認該朱古力是否是高純度的，這樣的話也可以方便大家及時的對狗狗進行救治，正常情況下，國產的朱古力純度都不是特別高，但是狗狗也不能夠食用。

3. 狗狗不能吃的食物

首先朱古力是狗不能吃的食物之一，當然還有其他的也不能吃。例如牛奶的話，不可以隨便餵，因為很多狗狗飲完牛奶之後就會產生腹瀉，但這也是根據狗的體質來決定的。

不過洋葱是堅決不能夠碰的，因為洋葱裏面含有的一些硫化物，會跟狗狗的肝臟發生反應，就很可能會猝死，所以並不建議大家餵狗狗吃洋葱。另外葡萄也是不可以的，總之這些東西大家一定要記清楚，千萬不能讓狗誤食。

以上就是對於狗狗吃了朱古力，應該如何去解決的一些辦法的介紹，當然如果是吃的不太多，那麼大家也不用過分的緊張，只需要餵狗狗一些水，讓牠把毒素儘快地排出來即可，如果吃的比較多，就要儘快找到醫生了。

延伸閲讀：狗狗亂吃地上東西？3招超實用方法改壞習慣 訓練過程這行為勿做（點擊連結看全文）

+ 9

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】