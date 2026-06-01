韓國釜山樂天百貨天花板倒塌驚現「水舞間」　約150人急疏散

韓國釜山海雲台區的樂天百貨地下美食街，5月31日下午3點左右發生天花板倒塌意外，大量積水如瀑布般傾瀉而下，現場顧客驚慌四散奔逃，所幸事故未造成人員傷亡，初步調查指向冷卻水管漏水為肇因。



事發當時，樂天百貨地下美食街的天花板突然破開大洞，積水從破損處不斷灌出，瞬間將地板淹成一片汪洋，掉落的天花板碎片也散落一地，場面相當驚險。目擊此景的現場顧客紛紛四處躲避，場面一度混亂。

韓國釜山的樂天百貨地下美食街驚傳天花板倒塌，業者提早結束營業，調查事故原因。（YouTube@TVBSNEWS01/YonhapnewsTV）

樂天商場天花板塌陷 大量積水如瀑布傾瀉：

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百貨公司在意外發生後立即啟動緊急應變措施，迅速疏散地下賣場內約150名顧客和員工，由於反應及時，這宗意外並未造成任何人員傷亡。

根據初步調查結果顯示，這宗事故可能與冷卻水管漏水有關，長時間的滲水導致天花板結構逐漸受損，最終不堪負荷而倒塌。為確保顧客與員工的安全，百貨公司決定當天提前於下午4點15分結束營業，並全面檢查館內各項設施。至於詳細的事故原因，相關單位目前仍在進一步調查當中。

釜山另一宗意外，是有一名男子，疑似喝酒喝到神智不清，竟點燃汽油桶，打算燒了某家店鋪，幸好及時被警方逮捕。

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