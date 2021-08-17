塔利班掌權掀恐慌　民眾絕望中爬機墮地喪命觸目驚心｜國際晨報

美國5月宣布美軍將撤離阿富汗後極端組織塔利班乘時而起，在迅速奪得多個省會後，15日進入首都喀布爾。隨着總統去國、臨時政府已組成，討論政權移交之事也在進行，塔利班正式掌權指日可待，但對國內近40萬的人口來說，以後的日子還長着……



不論對阿富汗政府、塔利班或美國與聯軍之言，勝與敗只是一時的事，真正長遠承受後果的還是阿富汗民眾。

塔利班稱已汲取當年的教訓，承諾不會重蹈覆轍。然而沒有人知他們的承諾是否可信。

大批喀布爾市民慌忙地執拾細軟、大量汽車擠滿街道，擠滿大使館與機場，他們希望盡快離開這個國家。他們害怕當年塔利班的恐怖管治會重臨。

機場停機坪上人頭湧湧，有人甚至明知可能會死，都要爬上即將起飛的軍機。但其實當地有更多人因害怕塔利班報復而一步也不敢離開藏身之處。

阿富汗與香港相距約4,700公里，看似與我們毫無關係，但塔利班再度執政，會對全球地緣政治帶來舉足輕重的影響。我們不可不知。

想看更多深度報道與分析，請點擊閱讀：

阿富汗變天｜塔利班睽違廿載再執政 世界秩序恐改變？

阿富汗局勢｜伊斯蘭酋長國重臨 塔利班稱不再重蹈覆轍可信嗎？

塔利班入城｜組織執阿富汗成定局 當地婦女權益恐「回到原點」？

塔利班入主喀布爾 阿富汗從來就不存在「政府軍」

【國際晨報】星期一至五早上7時正出版，按此訂閱【國際晨報】，每天定時閱讀精彩文章。

歡迎電郵至international@hk01.com提供意見。