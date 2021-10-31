Rolex｜2021上半年全球最暢銷勞力士排名　綠水鬼Daytona也輸給它

知名二手錶線上交易平台Chrono24先前公佈一份統計報告，針對市場最愛的品牌——勞力士進行大數據研究，從他們站內的銷售資料找出2021年上半年賣得最好的勞力士手錶並做出排行名單。



所謂賣得最好單純是指各款式的銷售數量而非銷售額；而Chrono24平台架上的手錶有意思的地方在於他們不會像專賣店或AD店只賣新錶或是仍在服役中的錶，其中也包含二手錶、已經停產的老錶和古董錶等，因此會出現在榜單的勞力士手錶就沒有停產與否的問題，因為只要是勞力士手錶都可以在Chrono24網站上銷售，從中能挖掘出更多受到市場喜愛的款式。

一個圖輯看清2021上半年全球最暢銷勞力士排名、手錶照片及價格▼▼▼

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原本Chrono24列出的榜單是前十名，但是為了讓大家快速掌握榜單的精華，因此第6～10名我們就不一一敘述，而是直接列出來讓大家參考：第10名：Datejust 16233；第9名：GMT-Master II 126710BLRO；第8名：Explorer II 216570；第7名：Submariner Date 16610；第6名：Daytona 116520。接下來就是要進入正題，也就是「2021年上半年最暢銷勞力士手錶Top 5」的榜單，我們陸續從第5名開始往人氣王寶座揭曉，看看結果跟你想得有沒有不一樣。

第5名：GMT-Master II 116710——已經停產的綠針GMT-Master II排名竟然還在百事圈之前令人感到小小意外。116710自從2007年登場後就滿受市場喜愛的，在系列中一向都是名列前茅的人氣款，直到2013年不鏽鋼藍黑陶瓷圈116710BLNR橫空出世，多多少少搶走了116710的鋒頭；加上後來126710BLRO和126710BLNR先後問世，使得還搭載上一代機芯的116710默默停產走入歷史，不過也可能是絕版效應，導致這款錶近年的受歡迎度不降反升，目前在Chrono24列出的116710價格約在12萬～15萬之間，行情保持在高檔。

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第4名：Submariner Date 116610LV——上一代的綠水鬼理所當然會出現在這份榜單上，甚至它排在第4名還讓人覺得有點後面了。116610LV隨著2020年勞力士發表全新水鬼家族而停產，被後繼款126610LV所取代。不過116610LV之所以讓人念念不忘的優點在於它是三個世代的綠水鬼中，唯一一款採用綠色面盤的特殊例子，加上停產前幾年買氣和價格不斷攀升，早已被列入水鬼歷史上的一個重要里程碑，因此現在116610LV的行情和126610LV相比並不會落於下風，甚至有的人想要116610LV的慾望還要高於綠水鬼現行款。目前在Chrono24列出的116610LV價格大多介於16萬～19萬之間，超過手錶定價一倍以上。

第3名：Daytona 116500LN——116500LN打從2016年上市以來就已經佔得勞力士暢銷榜的一席之地，它是首款搭載陶瓷錶圈搭配不鏽鋼錶殼的Daytona，由於多了陶瓷圈這個吸引人的亮點，使得116500LN的排名可以超過排在第6位的116520，而且116500LN還打破了過去鋼殼Daytona總是黑面人氣高於白面的不成文市場規則，反而是白面的116500LN搶手程度要高於黑面，而且這也不是單一市場的特殊現象，而是放諸全球市場都一樣。目前在Chrono24列出的116500LN（白面）價格大約介於28萬～30萬之間，突破百萬大關的行情令人咋舌。

第2名：Datejust 41 126300——基本款的DJ 126300竟然可以排到水鬼和Daytona之前著實出乎意料，這款是Datejust系列入門中的入門款，包括不鏽鋼材質、三板帶、拋光錶圈以及矩形時標等等，手錶的錶徑41mm屬於勞力士運動錶目前的主流尺寸，華而不實的設計加上相對親切且容易入手的特性，讓它反而成為許多人接觸勞力士手錶的敲門磚。目前在Chrono24列出的126300價格大約集中在8萬～10萬之間，和3～5名相比，價格的確具有相當誘人的競爭力。

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第1名：Datejust 41 126334——意不意外、驚不驚喜！？第1名竟然又是Datejust 41，不過這款126334和第2名的126300有些本質差異在於它是採用白金與不鏽鋼的複合材質錶殼、錶圈改為坑紋設計，讓這款錶顯得帶有一點高雅個性，雖然是勞力士基本款，但是透過貴金屬材質以及特殊造型的錶圈強化手錶的高級感，看起來也更高雅成熟些，而且這款還有搭配不同錶帶與面盤顏色和時標的選擇空間，雖然價格略高，但畢竟錶殼含有貴金屬元素，在保值性方面立於不敗之地。目前在Chrono24列出的126334價格範圍約在10萬～12.5萬之間，以勞力士熱門錶而言，它的價格還算親切。

以上的排行資料數據主要來自美國、德國、英國、法國、香港和日本等全球六大鐘錶市場，雖然無法完整表示全球手錶玩家的心聲，但代表性相對來說是足夠的，不過我們這樣一路看下來也會有點被震驚的感覺，因為一直以來我們會主觀認為現在市場就是運動錶當道，的確，這類型手錶佔據前十名榜單的比率很高這點假不了，但結果位居榜單前兩名的反而不是勞力士運動錶系列，而是偏向入門基本款的Datejust，這說明了基本款可能話題性不如運動錶，但要論長賣好賣，它們的整體表現反而更亮眼，看起來市場還是頗為在意手錶的入手難易度以及價格是否合理這兩大重點。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：2021年上半年全球最暢銷勞力士Top 5】