持續更新｜布林肯：美國與歐盟國家商討　停買俄羅斯石油

俄烏戰事在3月6日踏入第11日。聯合國稱在這場二戰以來發展得最快的難民危機中，過去10天已有逾150萬人逃離烏克蘭。截至4，已有至少351位平民喪生，另有至少707人受傷。



自入侵烏克蘭以來，俄軍長期握有制空權，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）多次喊話西方向烏克蘭提供空軍和防空支持，唯北約不願被捲入與俄軍的直接衝突；

陸地方面，烏軍在北部地區暫能守住俄軍攻勢，在南部則愈發吃緊。

俄羅斯這邊，普京（Vladimir Putin，又譯普丁）5日表示「對烏軍事基礎設施的摧毀任務幾近完成」，而今正先後對核電廠等戰略設施展開搶佔行動，並在南部黑海沿線展開主要攻勢，似乎旨在切斷烏克蘭的海上通道。



當地時間6日，馬里烏波爾（Mariupol）二度停火，設立人道走廊供難民離開。惟撤離行動進度，俄烏互相指責對方不遵守停火。



政治談判方面，俄烏雙方已於2月28日和3月3日進行了兩輪對談。兩國代表將於3月7日周一進行第三輪談判。



國際維度，西方多國政府和企業先後發起經濟制裁、輿論限制和政治攻勢，唯獨在是否制裁俄羅斯石油及天然氣出口的問題上頗有有餘。各國民間亦爆發激烈的「俄羅斯抵制潮」；中國、印度、土耳其、巴西、墨西哥、南非、東盟及一眾亞非拉國家則採取相對中立的態度，在提供人道主義協助的同時，呼籲以政治手段解決危機。



烏克蘭局勢：俄羅斯總統普京2022年3月6日在與法國總統馬克龍通話時稱，確認俄軍會轟炸烏克蘭赦德薩港。圖為2022年2月20日，示威者在敖德薩的街道上，披着烏克蘭國旗遊行。（AP）

3月6日：

2304 當地時間6日下午，國際紅十字會宣布，當天計劃經人道主義走廊從烏克蘭馬里烏波爾撤離20萬人的嘗試宣告失敗。當天稍早時候，頓涅茨克民間武裝代表曾指責烏克蘭武裝力量不遵守「靜默狀態」的相關規定，干擾當地居民經人道主義走廊撤離。

2254 美國務卿布林肯：在訪問歐洲期間與歐盟和北約盟國討論了對俄羅斯施加壓力的問題。美國正與歐洲盟國討論停止購買俄羅斯石油。

2254 歐洲理事會主席米歇爾：歐盟不打算出資向烏克蘭供應戰鬥機。

2253 霍士新聞：烏克蘭官員稱俄羅斯用8枚巡航導彈襲擊了文尼察機場。

2144 當地時間6日，法國總統府表示，當天法國總統馬克龍和俄羅斯總統普京進行通話。這是自俄烏衝突發生以來雙方第4次通電話。法國總統府稱俄羅斯方面確認將轟炸敖德薩港。目前，雙方尚未透露其餘交談細節。

2057 烏克蘭馬里烏波爾原定在6日上午10時至晚上9時（約香港時間6日下午4時至7日凌晨3時）第二度停火，供民眾撤離，但據報1小時前已失效。

親俄分離分子和烏克蘭國民警衛隊互相指責對方，未能做到在烏克蘭城市馬里烏波爾建立人道主義走廊。這是雙方第二次試圖做出這樣的安排。

烏克蘭24日電視台播放國民警衛隊亞速團的一名戰士所稱，敵方包圍該市以及繼續炮擊本應安全的地區。

國際文傳電訊社援引頓涅茨克政府官員稱，烏克蘭軍隊未能遵守有限的停火協議。他說只有大約300人離開該市。烏克蘭較早時稱他們計劃從馬里烏波爾疏散超過20萬人。

2030 俄衛網：美國和北約安全部門召見與俄羅斯外交官有過接觸的俄羅斯人。

2023 美國國務院網站5日發布的訪問實錄顯示，美國國務卿布林肯曾進入烏克蘭。實錄顯示，布林肯是在波蘭一家酒店接受采訪的。有記者問：「一個半小時之前，我們聽說你與烏克蘭外長庫列巴見了面。」對此，布林肯給予肯定回答。「據我所知，你在烏克蘭——如果我說錯了請糾正我——你越過了邊界。」記者接着追問。對此布林肯回答說：「沒錯。」

2012 紅十字國際委員會警告說，烏東南部城市馬里烏波爾的人道局勢極其「嚴峻」，大量人流離失所，以及許多人被困在沒有食物、水或電的避難所中。

2011 以色列總理貝內特表示，即使斡旋俄烏衝突的成功機率不大，他仍會盡最大努力，繼續推動斡旋。

2004 烏克蘭國防部長列茲尼科夫在社交媒體稱，烏克蘭經濟已進入戰時狀態，各類工廠維持開工，完成軍用訂單。

1957 俄羅斯稱，俄羅斯總統普京向土耳其總統埃爾多安介紹俄方在烏克蘭的特別行動，包括解釋行動的主要目標。普京指，特別行動正在按計劃進行，如基輔停止戰鬥並實行他們的要求，俄方可能會停止在烏克蘭的行動。

1941 美國信貸評級機構穆迪將俄羅斯的長期發行人以及高級無擔保債務評級，由B3下調至Ca。

1924 俄羅斯衛星通訊社稱，法國總統馬克龍將在數分鐘內開始與俄羅斯總統普京通電話。

1908 美國務卿布林肯（Antony Blinken）3月6日與摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）在摩爾多瓦（Moldova）基希訥烏（Chisinau）舉行會談，之後出席聯合記者會。

他稱美國支持摩爾多瓦向歐洲靠攏，也支持摩爾多瓦成為歐盟成員的願望，但決定取決於兩方。

1855 法媒：烏克蘭總統澤連斯基稱，俄羅斯軍隊準備轟炸烏克蘭港口城市敖德薩。

1852 烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，自莫斯科2月24日入侵烏克蘭以來，已有超過11,000名俄羅斯士兵喪生。

1858 英國首相約翰遜在《紐約時報》刊發的文章中稱，在烏克蘭發生的事情不是北約衝突，也不會成為北約衝突。

他寫道：「這不是北約衝突，也不會成為這樣的衝突。」 與此同時，據他介紹，現在有20多個國家在向烏克蘭提供防禦援助。在約翰遜的文章中稱：「我們對俄羅斯百姓沒有敵意，我們也不想質疑這個國家和身為世界大國的它的偉大。」 他還寫道，俄羅斯「擁有超強實力」。

1806 CNN：當地時間早上，試圖逃離基輔以西伊爾平區的平民，在疏散過境點遭到炮擊。當似乎是炮彈的物體落下時，國際媒體正在該處拍攝。當時，一群平民正從檢查站湧來。暫未有關於傷亡的詳情。

1755 土耳其總統埃爾多安開始與俄羅斯總統普京通電話，正在討論烏克蘭問題。

1715 以色列總理在過去24小時內與烏克蘭總統澤連斯基進行了第三次通話。

1752 聯合國：在這場二戰以來發展得最快的難民危機中，過去10天已有逾150萬人逃離烏克蘭。

1750 頓涅茨克表示，有300多人從馬里烏波爾及其郊區撤離。

1732 烏克蘭總統辦公室顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）發布消息說，烏俄雙方正在就位於基輔州的戈斯托梅爾和布查市的人道主義撤離進行協商。

1653 澳洲廣播公司（ABC）6日最新消息，烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾市議會確認，該市目前已停火、以允許平民撤離。報道稱，該市停火於當地時間6日上午10時（香港時間6日下午4時）開始，將持續11個小時。

1651 俄衛網引述頓涅茨克軍方：烏克蘭軍方炮擊了多庫恰耶夫（Dokuchajevsk），造成包括兒童在內的2名平民受傷，基礎設施受損。

1640 俄軍5日在烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾及東部城市沃爾諾瓦哈停火，並打開人道走廊，但俄烏雙方互控未遵守停火協議。馬里烏波爾市議會6日宣布，當地時間上午10時至晚間9時（香港時間下午4時至7日凌晨3時）暫時停火，擬在當地中午12時（香港時間下午6時）起嘗試撤走40萬居民。

1630 韓外交部6日稱，由於白羅斯支持俄羅斯入侵烏克蘭，將對它實施出口管制。這跟之前對俄實施的管制類似。韓2月停止向莫斯科出口戰略物資。

1625 央視：烏克蘭馬里烏波爾市政府宣布，該市開始通過人道主義走廊撤離平民。平民可以在該市3個地點乘公交車撤離，也可以通過私家車等方式自行撤離。

1616 據法媒：烏克蘭馬里烏波爾市議會稱，香港時間下午6時開始平民撤離行動。

1602 俄軍稱已摧毀斯位於烏克蘭西部的達科斯坦尼夫空軍基地。

1527 頓涅茨克武裝力量6日發布消息說，已有8人從馬里烏波爾市市區和郊區通過人道主義走廊撤離到新亞速斯克區。新亞速斯克區位於馬里烏波爾市東北部，距離該市約40公里。

1527 中國駐歐盟使團發言人當地時間5日就歐盟外交與安全政策高級代表博雷利日前作出的隻有中方能充當俄烏調停人的表態作出回應。發言人指出，凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持。凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對。我們鼓勵俄烏直接談判，也鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直麵多年來積累的矛盾和問題，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

1526 央視：據烏克蘭真理網當地時間3月6日報道，烏克蘭赫爾松地區的移動通信再次中斷。據悉，電信運營商「沃達豐」和「基輔之星」在赫爾松地區的移動通信中斷。另外，「沃達豐」在扎波羅熱州的埃涅爾戈達爾市也停止了運營。

1510 俄衛網：美國政府合同網站顯示，美國谘詢一些公司的建議，問題涉及將波羅的海國家納入北約防空係統。

據載列政府合同的網站稱，美國已就如何向立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞發送防空系統並將其整合到北約防空網絡提出初步要求。

預計擬議的防空系統將能夠對抗無人機。

1509 俄衛網：俄羅斯國防部稱，俄羅斯軍隊使用高精度打擊摧毀了斯達科斯坦尼夫的軍事機場，在烏克蘭摧毀了S-300防空系統。

1506 俄衛網：俄羅斯軍方在特別行動中摧毀了烏克蘭軍事基礎設施的2203個目標。

1458 3月6日下午2時15分，第三架接返自烏克蘭撤離中國公民臨時航班安全抵達蘭州。

1414 央視：針對有關白俄羅斯空降兵已經進入烏克蘭境內的說法，白俄羅斯國防部6日發表聲明說，包括空降力量在內的白方所有武裝力量均位於本國境內。

1408 央視：當地時間6日，頓涅茨克民間武裝發言人巴蘇林稱，在馬里烏波爾和沃爾諾瓦哈，用於平民撤離的人道主義通道6日早上（香港時間中午12時）開啟。

1341 據俄羅斯衛星網：消息人士稱，（烏克蘭）核武器的發展正在烏克蘭各地的主要科學中心進行，包括哈爾科夫物理和技術研究所。消息人士稱，在烏克蘭的扎波羅熱核電站發生的事件可能與那裏儲存的有關基輔核武器工作的文件有關。消息人士稱，美國可能已經向基輔提供了可以製造核武器的鈈。

1340 央視：俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月5日通過社交媒體表示，西方國家持續向烏克蘭提供武器裝備和其他形式的軍事援助。她說，2021年12月底，美國政府決定向烏克蘭提供總值2億美元的軍事援助，其中包括向烏方提供反坦克係統及大量彈藥。自2014年以來，美國共向烏克蘭提供了高達27億美元的軍事援助。

1323 美國《華盛頓郵報》3月5日引述消息稱，美國政府和其歐洲盟友正在準備一項「應急計劃」，包括若烏克蘭總統澤連斯基不得不逃離首都基輔甚或整個國家，如何為其在波蘭建立一個「流亡政府」。

1242 《紐約時報》引述知情人士稱，美國高級官員3月5日將前往委內瑞拉訪問，是美國首次有高級別官員在實施制裁後訪問當地。知情人士指，烏克蘭戰事令美國更關注俄羅斯總統普京在拉丁美洲的盟友，包括委內瑞拉。

1225 烏克蘭總統澤連斯基在社交媒體上分享一則視像通話片段，他在影片中邀請SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在烏俄戰後訪問烏克蘭。澤連斯基在通話中說，「如果你有時間——在戰後——（我會）非常歡迎你。 我邀請你。」馬斯克回答說，「聽起來不錯。我期待着到訪。」

1124 德國駐南非大使館反擊俄羅斯聲稱入侵烏克蘭旨在「去納粹化」的說法，稱「對不起，我們不能對此保持沉默。（俄羅斯）在（烏克蘭）正在做的事情是為了自己的利益，屠殺無辜的兒童、婦女和男人。這絕對不是『打擊納粹主義』。任何人參與有關行動都應為此感到羞恥。」

1105 美國智庫和政策研究機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）稱，俄羅斯軍隊可能已暫停進攻烏克蘭的行動，因他們準備在接下來的24至48小時內恢復對基輔（Kyiv）、哈爾科夫（Kharkiv）、尼古拉耶夫（Mykolayiv） 和可能在敖德薩（Odesa）的軍事行動。

1054 央視報道，俄羅斯駐美國大使安東諾夫3月6日表示，美國參議員斯科特日前有關美國應向烏克蘭派兵，並直接參與核大國間對抗的說法是不負責任和具有挑釁性，這為國際安全造成巨大危害。俄方呼籲美國立法者保持理智，促進俄美對話。

1032 德國政府發言人指，德國總理朔爾茨與以色列總理貝內特進行了90分鐘的交談，討論後者與俄羅斯總統普京的會晤。朔爾茨和貝內特同意保持密切聯繫，並承諾盡快結束烏克蘭衝突。

1013 美國政治新聞網站Politico引述4名美國官員稱，美國正在與波蘭討論有關波蘭向烏克蘭提供更多戰鬥機的可能性，若華沙決定將其戰機MiG-29給予烏克蘭，美國或會同意填補波蘭的戰機機隊。

0950 國際原子能機構（IAEA）3月5日表示，烏克蘭核監管機構正在與扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站的工作人員進行溝通。IAEA指出，正在與烏克蘭核官員保持聯繫，並已獲悉工作人員的輪班模式。該核電站3月4日被俄軍佔領，據報核電站的工作人員被迫在槍口下工作。

0927 國際貨幣基金組織（IMF）最快下週將烏克蘭的14億美元緊急融資申請提交至IMF執行委員會，又指與俄羅斯經濟聯繫密切的國家也面臨短缺和供應中斷的風險。

0922 在黑海的港口赫爾松市（Kherson），有民眾抗議俄羅斯入侵，除了俄方提供人道主義援助，還高呼愛國口號並揮舞烏克蘭國旗。當地是烏克蘭失守的首個主要城市。

0914 以色列總理貝內特與俄羅斯總統普京在莫斯科舉行3個小時的會晤後，烏克蘭總統澤連斯基也與貝內特進行交談。儘管以色列是美國的重要盟友，但貝內特一直試圖與俄羅斯保持良好關係。 應澤連斯基的要求，以色列提出在俄羅斯和烏克蘭之間的衝突中進行調解。

0905 烏克蘭軍方發布每日行動報告，指出俄羅斯軍隊繼續將攻勢聚焦於基輔，同時繼續對哈爾科夫（Kharkiv）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）發動襲擊，並與克里米亞建立陸地走廊。

0839 白宮表示，美國總統拜登3月5日再次與烏克蘭總統澤連斯基通話，通話持續大約 30分鐘。澤連斯基表示，議程包括安全問題、對烏克蘭的財政支持，以及繼續對俄羅斯實施制裁。

0832 烏克蘭總統澤連斯基表示，他已經與SpaceX 創辦人馬斯克（Elon Musk）進行交談，烏克蘭未來一週將收到更多對方提供的「星鏈」（Starlink）衛星。

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

0826 加拿大呼籲公民「在商業手段仍然可用的情況下」離開俄羅斯，稱俄羅斯的安全狀況不可預測，或會在沒有通知的情況下惡化。

Canada tells its citizens in Russia to leave the country while they can - Official govt statement pic.twitter.com/Sx3eLRlIzH — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 5, 2022

0815 英國首相府表示，首相約翰遜下週與加拿大、荷蘭和中歐領袖會晤時，將發布應對俄烏戰事的六點行動計劃，並敦促其他領導人支持它。計劃包括呼籲各國為烏克蘭動員國際人道主義聯盟，支持烏克蘭自衛，及以最大力度對俄羅斯施加經濟壓力。

0755：衛星通訊社3月6日消息，烏克蘭代表團表示，正與俄方討論於周日在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）建立人道主義走廊。

0750：美聯社3月5日報道，烏克蘭北部城市切爾尼希夫（Chernihiv）官員Vyacheslav Chaus表示，俄國空軍對該市居民區投放了一枚500公斤重的蘇製FAB-500炸彈，炸彈並未爆炸。

0730：普京於5日簽署命令，要求政府在兩天內確定對俄羅斯聯邦、俄羅斯法人實體和個人實施不友好行為的外國名單。

3月5日，Visa及Mastercard宣佈進一步遵守美國為應對俄羅斯入侵烏克蘭而實施的制裁。（Getty）

0655：Visa及Mastercard於周六宣佈即刻中止在俄服務。

0647：烏克蘭外交部長庫列巴周六附應了總統澤連斯基的說法，即俄羅斯已經有超過 10,000名士兵死亡。俄羅斯國防部曾於周三公佈第一批對烏行動傷亡報告，稱共498人死亡。

0610：馬里烏波爾市市長博伊琴科（Vadym Boychenko）周六晚表示，俄羅斯軍隊加強了對該市的砲擊，包括使用飛機。該市位於烏控頓涅茨克地區，是連接頓巴斯和克里米亞半島的戰略要地。

0523：據衛星通訊社，烏克蘭國防部周六證實，俄烏第一輪談判的烏克蘭代表團成員基里耶夫（Denis Kireev）「因公殉職」。數小時前曾有烏媒報導稱，他因叛國而被烏克蘭武裝部隊（SBU）在逮捕期間槍斃。

基里耶夫曾列席2月28日的俄烏首輪談判。（AP）

0447：據衛星通訊社，俄羅斯為來自烏克蘭、頓涅茨克及盧甘斯克地區的無國籍人士簡化入境程序。

0430：聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，聯合國致力於擴大其人道主義行動，以幫助那些留在烏克蘭的人和超過100萬逃離的人。

0425：土耳其外交部表示，共已從烏克蘭撤出11,496名公民。

0353：美國國務院發言人：對俄最新制裁與伊朗核協議（JCPOA）無關，不應對該協議的潛在恢復產生任何影響。

近日美伊頻頻傳出談判順利的積極消息，作為伊核問題重要相關方，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）5日早些時候曾表示，俄羅斯希望美國做出書面保證，承諾對俄制裁不會損害美俄與伊朗的合作。

0315：半島電視台消息，英國周六表示，俄羅斯此前對馬里烏波爾的停火提議，可能僅是為了轉移國際社會的譴責，同時讓自己有機會重新調整部隊以進行新的進攻。

0311：衛星通訊社援引網球專業人士協會 (ATP）內部人士消息，麥維迪夫（Daniil Medvedev）和哈查諾夫（Karen Khachanov）乃被迫從Instagram簡歷中刪除俄羅斯國旗。

0255：倫敦、巴黎、紐約等地有數百數千人舉行聲援烏克蘭的遊行集會。

烏克蘭局勢：2022年3月5日周六，上千人在法國巴黎巴士底廣場舉行反對俄羅斯入侵烏克蘭的示威遊行。（AP）

0250：半島電視台報道，俄羅斯國防部發言人3月5日表示，「由於烏克蘭方面不願影響民族主義者或延長停火，俄軍已於莫斯科時間 18:00（格林威治標準時間 1500）恢復進攻行動」。同日早些時後，俄羅斯宣佈根據俄烏第二次談判的初步共識，設立安全通道供兩個城市的居民撤離。然而停火很快失效，俄羅斯和烏克蘭相互指責對方違反停火協議、傷害平民。

0245：衛星通訊社消息，「頓涅茨克人民共和國」領導人普希林（Denis Pushilin）表示，頓巴斯戰事依舊膠著。「頓涅茨克人民共和國」是俄羅斯2月22日承認獨立主權地位的烏東頓巴斯（Donbass）地區兩個親俄割據政權之一。

0230：當地時間周六傍晚，以色列總理貝內特在莫斯科與普京就烏克蘭局勢會晤三小時有餘之後，正由莫斯科飛往柏林，擬與德國總理朔爾茨會晤。

以色列，連同土耳其、芬蘭，是此次危機中少有可以同時與俄羅斯及烏克蘭保持友好有效聯絡的國家。

0215：俄羅斯及烏克蘭先後確認，第三輪談判將於7日周一舉行。

烏克蘭局勢：圖為3月3日，烏克蘭代表與俄羅斯代表在白羅斯邊境進行第二輪的談判。（AP）

0207：衛星通訊社援引消息人士稱，烏克蘭民粹份子在赫爾松市阻撓俄軍向市民提供人道主義援助。

赫爾松市於數日前被俄軍攻克，是為烏克蘭失守的首個主要城市。當地時間5日早些時候，赫爾松市長表示該市已斷水斷電，俄軍為市民提供人道援助，唯市民拒不接受。

0146：據衛星通訊社援引頓涅茨克方面消息，2輛載有36位平民的經安全走廊離開馬里烏波爾市。

0137：據烏克蘭核監管機構向國際原子能總署表示，扎波羅熱核電站的技術安全系統完好無損，輻射水平正常，6個反應堆中的2個已正常工作。

0130：烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周六批評石油巨頭Shell（蜆殼，又譯殼牌）繼續購買俄羅斯石油。Shell於周六表示，它已經停止了「大多數涉及俄羅斯石油的活動」，但為確保為客戶供應燃料，需繼續從俄羅斯購買一些產品以滿足其煉油廠和化工廠的需求。

烏克蘭局勢：2022年2月22日，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）訪美與美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）會晤後發表講話。（AP）

0125：據土耳其總統代表，其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）告訴普京，澤連斯基欲意在土耳其首都安卡拉與之會晤。

0115：以色列總理貝內特（Naftali Bennett）周六訪問俄羅斯與普京會晤。

0110：俄羅斯國防部表示，已經摧毀超過2,100個烏克蘭軍事設施。

0100：美東時間周六上午，澤連斯基在與美國國會議員們進行Zoom會議時，請求派遣更多戰機到烏克蘭協助其抵禦俄羅斯侵略。

美國聯邦參議員盧比奧（Marco Rubio）當日在Twitter發佈與澤連斯基進行Zoom會晤的截圖：

On zoom call now with President Zelensky of #Ukraine pic.twitter.com/xhgbpIwVD9 — Marco Rubio (@marcorubio) March 5, 2022

0055：基輔的網絡監管機構透露，自俄羅斯上個月入侵烏克蘭以來，烏克蘭網站一直受到俄羅斯黑客的不間斷攻擊。

0025：俄羅斯安全部門消息人士5日表示，烏克蘭民粹武裝分子正計劃殺害九名被關押在蘇梅市（Sumy，烏克蘭東北臨近俄羅斯）的伊拉克學生並嫁禍於俄羅斯。

0021：俄羅斯外交官在立陶宛首都維爾紐斯受到人身攻擊。俄羅斯駐德國大使館稱，有數百在德俄羅斯人向使館反饋稱受到威脅信息。

0020：衛星通訊社消息，第三輪俄烏談判可能會於7日舉行。

0015：德國將在沿海建造液化天然氣接收站，令液化天然氣的海上進口更易運輸，從而減少對俄羅斯天然氣的依賴。

Germany getting serious abt energy independence @KfW @RWE_AG & @Gasunie just signed a Memorandum of Understanding to build an LNG Terminal in Brunsbüttel 🇩🇪 It will be built with perspective to import green hydrogen @BMWK Robert Habeck welcomed the project https://t.co/btiI8Yop7m — Jörg Kukies (@joergkukies) March 5, 2022

0010：普京於當地時間3月5日表示，全無在俄羅斯落實戒嚴的理由和必要。

0005：烏克蘭代表團當地時間3月5日表示，俄烏第三輪談判將於最近1至2天舉行，他們正在評估包括人道主義走廊的執行情況在內的所有方面，以便調整俄烏談判的內容。

0000：據央視，當地時間5日，俄羅斯外交部向美國駐俄大使發出照會，抗議美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的挑釁言論。3日，格雷厄姆表示，應該有人在俄羅斯「暗殺」普京。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）隨即表示，格雷厄姆的言論不代表美國，美國不主張殺害一個領導人或促使政權更迭，這不是美國的政策。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月5日在烏克蘭首都基輔市郊，一群民眾在一座遭破壞的橋下，正準備離開基輔。（AP）

3月5日（香港時間）部份重要進展：

※北約舉行外長級會議，承諾對俄頒出更多制裁，拒絕對烏克蘭劃定「禁飛區」。

※俄異見人士納瓦利尼（Alexey Navalny，又譯納瓦爾尼）呼籲3月6日舉行反普京遊行。

※俄軍在烏克蘭南部持續推進，並繼4日拿下扎波羅熱核電廠之後，於5日對南烏克蘭（Yuzhnoukrainsk）核電廠挺進。

※因應歐美政府和企業對俄媒的輿論投放管控，俄羅斯封禁多間外媒和社交平台。

※因應俄羅斯簽署虛假信息管控法案，歐美諸多媒體中止在俄運營。

※俄烏相互指責對方傷及平民。

※美德等國政府反對禁止俄羅斯能源進口的態度，正面臨愈來愈大的本土政治及輿論壓力。

※芬蘭總統訪美期間表示，已準備好討論芬蘭加入北約的可能性。

※俄羅斯在境內對部分重要商品進行銷售限制，打擊囤積居奇、買空賣空、操縱物價等行為現象。

※巴西拒絕參與制裁俄羅斯；新加坡、日本、韓國近日先後發起金融制裁和出口管制等制裁措施。

※俄羅斯國防部5日表示，至今烏克蘭已有2037處軍事基礎設施遭摧毀，包括指揮所和通訊樞紐、防空導彈系統、雷達站等。普京同日表示「對烏軍事基礎設施的摧毀任務幾近完成」

※俄羅斯外長拉夫羅夫表示，澤連斯基試圖挑起北約和俄羅斯之間的衝突。他另稱俄羅斯希望美國做出書面保證，對俄制裁不會損害美俄與伊朗的合作。

※俄羅斯開放人道走廊，但俄烏之後互相指控對方違規，疏散計劃押後。

※中國外長王毅與美國國務卿布林肯通話，表示「凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持，凡是不利於推動外交解決而是拱火澆油使局勢升級的行動，中方都反對」。王毅並鼓勵美國、北約、歐盟與俄羅斯開展平等對話，直面多年來積累的矛盾和問題，重視北約連續東擴對俄安全環境造成的負面影響，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。

※被俄軍佔領的赫爾松市據稱斷水斷電，俄軍願提供人道援助，唯市民不願接受。



3月4日時局回顧：