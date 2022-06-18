SpaceX員工寫信批Elon Musk令公司尷尬　英媒：最少5人被炒

美國太空探索技術公司（SpaceX）內部有員工撰寫公開信，批評公司創辦人馬斯克（Elon Musk）令公司尷尬。馬斯克和公司高層疑被這些員工激怒，英媒6月17日引述兩名知情人士稱，SpaceX最少解僱5名有份起草和發布信件的員工。



英媒6月17日稱，《紐約時報》6月16日引述3名知情的SpaceX員工指，公司已解僱與公開信有關的同事，但沒提及被解僱人數。

SpaceX展開調查

SpaceX總裁肖特韋爾（Gwynne Shotwell）發電郵稱，公司已就公開信展開調查，並結束與一些涉事員工之間的僱傭關係。她在電郵中表示，參與傳播這封信的員工令其他職員感到不舒服、憤怒、被恐嚇、被欺凌，因為這封信迫使其他人簽署不反映他們看法的東西，公司決定開除涉事員工。

SpaceX：圖為2020年5月26日，美國佛羅里達州約翰·肯尼迪航天中心一棟建築物的外牆上，印有美國太空探索技術公司SpaceX的公司標誌。（AP）

在SpaceX員工之間流傳的公開信題為《致SpaceX領導層的公開信》（An open letter to the Executives of SpaceX）。信中列出三大訴求，一是SpaceX須迅速且明確地將公司與馬斯克的個人形象品牌分開，二是讓所有領導層都負同樣的責任，令SpaceX成為適合所有人工作的好地方，三是定義所有形式的不可接受行為，並一致地應對。

馬斯克在商界取得成功後變成明星人物，但也不時有負面新聞，包括常發表「出位」言論，近日也因收購Twitter一事而風波不斷，他5月又遭指控曾性騷擾空姐，他否認此事。