SpaceX員工寫信批Elon Musk令公司尷尬　英媒：最少5人被炒

美國太空探索技術公司(SpaceX)內部有員工撰寫公開信,批評公司創辦人馬斯克(Elon Musk)令公司尷尬。馬斯克和公司高層疑被這些員工激怒,英媒6月17日引述兩名知情人士稱,SpaceX最少解僱5名有份起草和發布信件的員工。



英媒6月17日稱,《紐約時報》6月16日引述3名知情的SpaceX員工指,公司已解僱與公開信有關的同事,但沒提及被解僱人數。

SpaceX展開調查

SpaceX總裁肖特韋爾(Gwynne Shotwell)發電郵稱,公司已就公開信展開調查,並結束與一些涉事員工之間的僱傭關係。她在電郵中表示,參與傳播這封信的員工令其他職員感到不舒服、憤怒、被恐嚇、被欺凌,因為這封信迫使其他人簽署不反映他們看法的東西,公司決定開除涉事員工。

SpaceX:圖為2020年5月26日,美國佛羅里達州約翰·肯尼迪航天中心一棟建築物的外牆上,印有美國太空探索技術公司SpaceX的公司標誌。(AP)

在SpaceX員工之間流傳的公開信題為《致SpaceX領導層的公開信》(An open letter to the Executives of SpaceX)。信中列出三大訴求,一是SpaceX須迅速且明確地將公司與馬斯克的個人形象品牌分開,二是讓所有領導層都負同樣的責任,令SpaceX成為適合所有人工作的好地方,三是定義所有形式的不可接受行為,並一致地應對。

馬斯克在商界取得成功後變成明星人物,但也不時有負面新聞,包括常發表「出位」言論,近日也因收購Twitter一事而風波不斷,他5月又遭指控曾性騷擾空姐,他否認此事。