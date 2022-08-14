NGO：泰國現時非必要勿去　或遭拐到殘暴終點站　比柬埔寨更恐怖

近日台人被高薪誘騙到柬埔寨案件層出不窮，但現在傳出最兇的是旁邊緬甸的「KK園區」，號稱東南亞最終站，也「最為殘暴」。



GASO救援組織成員沉重呼籲，台灣人最愛去的泰國現在也非常危險，因為泰國目前成了「中轉站」，從這着可以轉賣到4個地方，提醒：「非必要現在不要去！」

柬埔寨騙案頻傳 只因另一個真正的地獄更少人活着回來 點圖了解更多救援組織成員Sammy講述的恐怖細節：

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GASO國際救援組織成員Sammy在《驚爆新聞線》透露，目前因為事情愈鬧愈大，柬埔寨這邊詐騙比較少了，為了降低外界戒心，把泰國當成一個中轉站，可以先騙到泰國後，再把人轉賣到緬東、緬北、寮國、西港等4地，而最殘暴的KK園區和泰國只有一河之隔，距離非常近。

主持人詢問泰國是很多台灣人愛去旅遊的地方，如果是自己去旅遊也不行？Sammy表示如果到當地租車，但租車的人和詐騙集團有掛勾，整車人就會被載走了，沉重警示：「這段時間非必要不要去東南亞，泰國是危險的地方。」而若是被騙到緬甸，基本上就是進得去出不來，救援組織無法可救。

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