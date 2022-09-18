台東地震｜挪威專家警告：它可能非常危險

台灣台東縣池上鄉9月18日下午發生6.8級極淺層地震，外國專家都關注。有人在Twitter發文警告，這次地震「可能非常危險」。



台東17日晚發生6.4級地震，連香港都有震感。根據台灣中央氣象局資訊，當晚9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20次淺層地震，其中最大為6.4級地震，後續又發生多次餘震。

台東18日下午又發生6.8級地震。

美國地質調查局（USGS）最初指這次地震是7.2級（後來下修至6.9）。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）也就此發布海嘯威脅。

挪威地球科學家吉本斯博士（Steven J. Gibbons）在Twitter發文稱，台灣18日的地震「可能非常危險」。

他稱，發生今天6.9級地震前不足一天，曾發生6.5級地震。他提醒說：「請記住，地震之後發生更大餘震的可能性約為二十分之一。」

不過台中央氣象局測報中心主任陳國昌18日稱， 18日的地震是主震，而此前的6.4級地震，以及原本被指是餘震的地震，都是6.8級地震的前震。

Today's magnitude 6.9 earthquake in Taiwan comes less than a day after a 6.5 on September 17, 2022. Below is a dayplot of station IU.TATO in Taipei (data via @IRIS_EPO).

Remember that it is about a 1 in 20 chance that an earthquake will be followed by a larger aftershock. https://t.co/ztGPzrVENy pic.twitter.com/9Sj0Tjtpvg — Dr. Steven J. Gibbons (@stevenjgibbons) September 18, 2022

陳國昌稱是次地震是20年來前幾名，今次主震發生前出現73次前震的情況，也算非常非常少見，與2018花蓮地震的情況有一點類似。