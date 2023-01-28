備忘錄流出　美軍將令預測中美2025開戰：希望我錯了

美媒1月27日報道，根據一份美軍內部備忘錄，美國空軍四星上將米尼漢（Michael Minihan）預測中美會在2025年開戰，認為軍方要做好準備，他又指「我希望我錯了」。



《華盛頓郵報》報道，米尼漢向他指揮的部隊人員分發了這份內容震撼的備忘錄，警告要加快為潛在的衝突做準備，免得為時已晚。

米尼漢在備忘錄寫道「我希望我錯了……我的直覺告訴我，我們會在2025年開戰。」他一邊談到中國國家主席習近平已獲得第三個任期，一邊又指下屆台灣總統選舉會在2024年舉行，認為這會為中國國家主席習近平提供「理由」，再者美國2024年底也會舉行總統選舉，到時會有一個「分心」的美國。因此他認為，習近平在2025年時都具備了「團隊」、「理由」和「機會」。

米尼漢還指示他轄下的數千名士兵做好戰爭準備，指所有向他匯報的人員都應該「考慮自己的個人事務」，並更加積極地接受培訓。

在備忘錄流傳後，美國空軍發言人向傳媒證實了其真實性，稱米尼漢的指示是希望一旦威懾沒效用的話，空軍部隊準備好應對未來衝突。

中方曾批美方渲染「中國威脅」

這並非美方首次出現預測中美會開戰的說法，美國近來有智庫指2030年前可能發生台海危機、又有智庫評估大陸武力攻台的各種情境等。

中國外交部過去則多次批評美方渲染「中國威脅」言論，指是抹黑攻擊中國。