美國使館推「鷹小美」表情包　這一款惹中國網民熱議：想起趙立堅

美國駐北京大使館定制表情包「鷹小美」30日在微信發布，共有16款造型，除了「Hi」、「謝謝」、「晚安」等基本款，以及應景的「恭賀新春」、「冬季快樂」，還有接地氣的「淡定」、「一起嗨」。但其中一款表情包「拭目以待」，引起最多大陸民眾關注。



美國駐北京大使館微博30日下午發布「鷹小美」開放下載的通知，截至31日中午，這則訊息下方已經有超過2,100則留言，不少大陸網友留言稱：「拭目以待太樂了！」「拭目以待真的笑嘻了！」「哈哈哈哈哈，拭目以待」。

但也有大陸網友稱，「美國駐華大使館的這個表情包是在搞事情吧」、「拭目以待，你在嘲諷誰啊？」，甚至批評這個表情包有「辱華」之嫌，或要求「請美方停止這種消費我立堅哥哥的行為」。原因是，「拭目以待」是大陸外交部前發言人趙立堅的口頭禪之一。

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例如在去年8月1日例行記者會上，在被問到時任美國眾議長佩洛西即將訪台，中共軍方會做出什麼反應時，趙立堅當時說，「如果她敢去，那就讓我們拭目以待吧。」

在去年2月8日例行記者會上被問及美國對台軍售時，趙立堅也威脅，中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益，具體措施「請大家拭目以待」。

還有大陸網友留言表示，美國大使館應該把「偷着樂」、「懸崖勒馬」、「搬起石頭砸腳」也做成表情包，這些也是趙立堅曾說過或常用的詞彙。

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