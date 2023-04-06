會晤蔡英文後　麥卡錫設午宴招待｜持續更新・有片

台灣總統蔡英文完成中美洲訪問行程，回程過境美國加州（California）期間，在美西時間4月5日上午10時（香港時間4月6日上午1時）與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。本文會不斷更新兩人會晤的最新消息。



0217 台灣聯合新聞網稱，蔡英文在麥卡錫陪同下前往另一會場與眾議員進行交流。台總統府秘書長林佳龍、外交部長吳釗燮、僑委會委員長徐佳青、經濟部次長陳正祺、總統府副秘書長張惇涵及三位立委陳明文、陳歐珀及邱臣遠也與會。

麥卡錫在當地時間上午10時半（香港時間6日早上1時30分）設午餐招待蔡英文一行，國會議員約有十多人出席作。

麥卡錫說，歡迎蔡英文來訪，台灣是美國的親密盟友，有着民主、自由相同的價值觀，也是經貿合作夥伴。她則感謝麥卡錫和諸多議員邀請。

0210 她的Twitter賬號再度發文，配相與麥卡錫較早時的一樣，都是兩人在列根圖書館內的合照：

0202 蔡英文的Twitter賬號發文，稱她過境洛杉磯期間，與3月甫接任美國在台協會（AIT）主席的羅森伯格（Laura Rosenberger）及台灣駐美代表蕭美琴再度見面，獲兩人歡迎與接待。

0158 台媒TVBS報道，麥卡錫在會談前簡單開場，稱「蔡英文是美國的朋友，美方的態度是尋求亞洲的和平與穩定。」

0152 麥卡錫告訴蔡英文，他樂觀地認為他們將繼續為美國和台灣尋找共同努力的方式，以促進自由、民主、和平與穩定。

↓蔡英文與麥卡錫進入列根圖書館↓

↓兩人握手一刻↓

0140 麥卡錫在Twitter說：「美國與台灣民眾之間的友誼是前所未見的牢固。我有幸歡迎（台）總統蔡英文來到列根圖書館。」

0135 《自由時報》報道，稍早2名自稱住在洛杉磯的中國男子在現場，尾隨台灣外交部人員，疑似企圖進入會場未果。

列根圖書館預計上午近9時開放媒體進場，7時不到即有大批媒體在場外守候，2名男子雖尾隨台灣外交部人員，但最後關頭卻未上前走進門，只站在門外觀望。

2名男子大方承認是住在洛杉磯的中國人，但他們否認是前來抗議，他們表示，「只是想來聽聽看蔡英文和麥卡錫說些什麼。」

美國眾議院議長麥卡錫（左）在列根圖書館迎接蔡英文（左二）。（翻攝聯合報）

0058 包括自由亞洲電台、聯合新聞網和菱傳媒在內媒體報道，蔡英文5日上午10時抵達列根總統圖書館與麥卡錫進行閉門會議，麥卡錫親自在圖書館門外迎接蔡英文，蔡英文在駐美代表蕭美琴的陪同下步入閉門會談現場。

↓蔡英文抵達圖書館外後與在場人士握手問好：

0030 美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）5日表示，台灣總統過境美國不是什麼新鮮事。

布林肯稱，「台灣每位總統都曾在某個時刻過境美國」，中國不應以此為由加劇緊張局勢。他表示，華府對台立場仍沒有改變，包括堅持一個中國政策。

蔡英文結束訪問中美洲國家危地馬拉、伯利茲（台灣譯為「貝里斯」）的行程後，回程過境美國加州，4日下午7時45分左右抵達洛杉磯（Los Angeles）機場並前往市中心的下榻酒店。

根據行程，蔡英文在錫米谷（Simi Valley）列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與麥卡錫舉行閉門會談，兩人會後將發表公開談話。

中國外交部發言人毛寧4日稱，中方堅決反對美方安排蔡英文「過境」竄美，堅決反對美國政府第三號人物麥卡錫與蔡英文會見，因為此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，嚴重損害中方主權和領土完整，中方將密切追蹤事態發展，堅決有力捍衛國家主權和領土完整。