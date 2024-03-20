吳鎮宇被兒子Feynman以「填空題」吐槽陸綜表現　考驗網民腦力

大陸綜藝節目《無限超越班2》剛剛開播不久，導師和學員們的互動也成為了網民們如今的熱門話題，尤其是吳鎮宇作為其中一名導師，自上季節目開播以來就一直以「耿直毒舌」的個性著稱，這也讓他成為學員們最害怕的導師之一！然而，兒子Feynman又在微博上辣評自己的父親，引起網民們的熱烈關注。



兒子Feynman以其幽默的談吐風格被網民封為「搞笑王」，微博帳號更有超過103萬粉絲。然而，去年他通過社交媒體宣佈暫時退出微博，讓許多網民感到失去了他幽默發文的樂趣。沒想到最近，爸爸吳鎮宇因為在綜藝《無限超越班2》中的表現頻頻登上熱搜，兒子Feynman最近也重新回歸了微博帳號，並對爸爸的行為發聲了。

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網民先是在評論區中問Feynman如何評價爸爸在新綜藝的表現，對此他也回復說：「錢_ _ ，屎_ _。錢 _ _ ，屎_ _」。隨後，他直接在微博上開貼並發佈了爸爸吳鎮宇在節目中的一系列照片，並再次吐槽：「錢_ _ ，屎_ _。錢 _ _ ，屎_ _」，讓網民們自行填充，嘲諷道：「你們看到是廣告，他聽到的是錢到。」網民們也在評論區中參與了填充遊戲，還有網民要求Feynman上《無限超越班》第三季，想要聽聽吳鎮宇對他的點評。

日前，就有網民曬出節目的最新路透照，稱《無限超越班》節目組邀請了袁詠儀當飛行導師，令不少網民留言說：「吳鎮宇最害怕的女人來了。」吳鎮宇和袁詠儀是多年好友，彼此也十分熟悉，經常都會開對方的玩笑，他曾在一次採訪裡被問到：「張智霖最大的優點是什麼？」沒想到吳鎮宇的回答竟然是：「就是把袁詠儀娶走了。」然而，袁詠儀也公開回應說：「吳鎮宇說張智霖的最大貢獻就是娶了我，讓我不能出來害人。但在這裡我要告訴吳鎮宇，張智霖只是娶了我，並沒有把我封印！」

沒想到，「一山還有一山高」！除了兒子Feynman之外，袁詠儀也是吳鎮宇需要注意的「對象」。

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