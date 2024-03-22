花間令｜劇情10大亮點+演員關係圖 鞠婧禕劉學義矇眼吻成亮點

《花間令》鞠婧禕、劉學義主演的古裝陸劇，總共32集，3月15日開播，熱度直飆10000，榮登2024年優酷開年最快破萬劇集，網友：「劉學義必看」、「兩人好有CP感」、「矇眼吻超慾」、「妝造很頂」，爆米花小姐特別整理「陸劇《花間令》10大劇情演員」！



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陸劇《花間令》劇情線上看1.古裝言情探案

「潘樾」和「楊采薇」是青梅竹馬，先皇賜婚，潘楊之好，沒想到楊采薇父親因罪流放，她成為罪臣之女，一場誤會讓兩人分道揚鑣，十年後，潘樾成為朝廷御史，楊采薇在義莊幫忙收屍，在大婚當日楊采薇被殺，死而復生成為惡女「上官芷」，楊采薇認為潘樾娶她殺之，是為了了結先皇賜婚，徹底掃清青雲之路，但實則真兇另有其人，簡單來說就是雙向奔赴的兩人，陰錯陽差諜對諜！

陸劇《花間令》劇情線上看2.《虛顏》＋《御賜小仵作》

上官府千金「上官芷」愛潘樾而不得，殺害「楊采薇」換取外貌，變成楊采薇的「上官芷」與潘樾成婚卻死於非命，真「楊采薇」起死回生，醒來時成為上官芷，主線就只有「上官芷（真楊采薇）」一人（大家請放心）。楊采薇懷疑潘樾是殺楊采薇（真上官芷）的兇手，下定決心接近潘樾，拆穿他的真面目，身為仵作的楊采薇進而進入縣衙幫忙，兩人攜手共查奇案，完全就是《御賜小仵作》＋《虛顏》！

陸劇《花間令》劇情線上看3.禾陽四大宗族

「銀雨罩禾陽、青樓避百花、為財賭生死、濟善司萬家，官位要坐穩，牢記四大家！」在禾陽，縣衙不過是個擺飾，四大宗族才是真正的掌控者，分別為隻手遮天的「銀雨樓」、貪財好利「濟善堂」、有勇無謀「生死坊」、一介女流「百花宮」，其中又以銀雨樓勢力最為龐大，四大宗族隱藏不為人知的秘密，不過，銀雨樓少主卓瀾江和楊采薇有救命之恩！

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陸劇《花間令》劇情線上看4.鞠婧禕

鞠婧禕飾演楊采薇，義莊收屍人，和潘樾是青梅竹馬，父母雙亡，兒時遭遇變故被刀砍傷，臉上有一道疤痕，流落至禾陽被姜仵作收養，隨身攜帶玉佩，一有事就喜歡往桌子底下藏，緊張的時候會背骨頭名字（笑），認為自己容貌醜陋，身份低微，配不上潘樾，被愛慕潘樾的上官芷改頭換面，醒來成為「上官芷」，著手尋找真兇，發現殺害楊采薇（真上官芷）和當年父親之事都有蹊蹺！

陸劇《花間令》劇情線上看5.劉學義

劉學義飾演潘樾，潘廷尉庶子，京城裡數一數二的風流人物，蓄意攀交朝中權貴，處處與父親和弟弟作對，尋找青梅竹馬「楊采薇」十年卻尋不到（父親從中作梗），不是君子，睚眥必報，為達目的不擇手段，楊采薇跳樓自盡後，他搖身一變成為禾陽縣令，謠傳他早就攀上郡主，但礙於先皇嗣婚而無法求娶，以亡妻守靈之名，在禾陽博個虛名，再回朝廷成為駙馬爺，實則另有打算，劉學義好適合腹黑角色啊！

陸劇《花間令》劇情線上看6.配角群

《驪歌行》吳佳怡飾演鬼市小販「白小笙」，楊采薇的患難摯友；《致我們甜甜的小美滿》李歌洋飾演銀雨樓少主兼卓山巨獨子「卓瀾江」，楊采薇的生死之交，兩人會組CP。另外還有《錦心似玉》丁潔飾演上官芷丫鬟「凌兒」、《神隱》漆培鑫飾演潘樾侍衛「阿澤」！

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陸劇《花間令》劇情線上看7.特別出演

《樂遊原》鄭合惠子飾演換臉前的「楊采薇」、《長風渡》張睿飾演上官芷哥哥aka京城首富「上官蘭」、《且試天下》張永剛飾演銀雨樓老堂主「卓山巨」、《蓮花樓》徐百慧飾演百花宮「青帝」、《狂飆》趙龍豪飾演濟善堂堂主「顧雍」、《雪鷹》石昊正飾演生死坊坊主「蔡升」、《星漢燦爛》鍾衛華飾演楊采薇師傅兼縣衙前仵作「老姜頭」！

陸劇《花間令》劇情線上看8.人物關係圖

禾陽縣魚龍混雜，官方特別釋出人物關係圖，以雙向奔赴的青梅竹馬「楊采薇＆潘樾」為主線，上官家有「上官蘭＆上官芷」，一個愛而不得，一個是莫逆之交。「白小笙＆卓瀾江」是楊采薇在禾陽唯二的朋友、「阿澤＆凌兒」跟楊采薇和潘樾是主僕/侍衛關係，其他支線就是四大宗族和縣衙官員！

《花間令》人物關係圖。（微博@花間令官微）

陸劇《花間令》劇情線上看9.矇眼吻超慾

「就算你我之間已無情分，難道你答應我的條件也不作數了嗎？」、「你我之間怎麼能用監視二字呢？我只是想知道，好盡力滿足」、「是怕與我相處久了，忍不住想答應我（成婚）嗎？」、「我找你並不僅僅是為了履行婚約，而是因為我想找到你、照顧你、保護你，不管是十年前還是十年後，你都是我今生唯一想娶的人」，潘樾完全就是戀愛腦（誤），而且劇照的矇眼吻超級慾啊！（OS：期待播出）

陸劇《花間令》劇情線上看10.原聲帶

OST王子「周深」獻唱主題曲〈門〉、胡夏演唱片頭曲〈近在咫尺的天涯〉，插曲則找來李鑫一〈沉霜〉、張紫寧〈花間語〉、賴美雲〈桃花吟〉、于毅〈千劫〉，另外還有〈無量〉、〈幽幽相送〉、〈愛如塵〉、〈所幸〉等！

陸劇《花間令》總共32集，3月15日開播，喜歡古裝言情探案的妞妞們快放入追劇清單吧！

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