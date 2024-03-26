獨家｜譚輝智靚女老婆現身親自打點慶祝活動　妹妹讚：衝破咗自己

TVB的音樂選秀節目《中年好聲音2》前日（24日）舉行決賽，冠亞季軍亦已經出爐，分別由古淖文奪得第一名，譚輝智奪得第二名及顏米羔奪得第三名。譚輝智及顏米羔在比賽後馬上到TVB電視城外與歌迷慶祝，除了有他們的歌迷外，亦有他們的家人在門口等著他們。

譚輝智媽媽仲喺粉絲群中。(陳順禎 攝)

左起係譚輝智的表哥、本人、爸爸、太太、媽媽。(陳順禎 攝)

譚輝智全家人出動來支持，除了有老婆外，爸爸、媽媽、哥哥、妹妹、表哥及認識多年的好友都有到場支持，譚輝智的爸爸更親自駕車載物資到TVB為兒子打氣。爸爸負責接載他們到現場，亦有落手落腳處理物資，而媽媽就在粉絲群中為兒子打氣，老婆則在一旁打點，而表哥他們就為他準備了花束及香檳等，很有愛的一家人。

譚輝智嘅爸爸仲親自揸機。(陳順禎 攝)

譚輝智嘅朋友、爸爸同表哥。(陳順禎 攝)

譚輝智同太太。(陳順禎 攝)

譚輝智的妹妹更接受《香港01》的獨家訪問，她被問到知道哥哥得獎後有什麼感受，她表示很開心：「梗係戥佢開心啦，佢已經做到最好！佢表現好好啊，我最鍾意佢跳舞啊！」而她被問到喜歡哥哥快歌還是慢歌的部分，她說最喜歡快歌，因為：「因為佢真係衝破咗自己，佢係全香港觀眾面前跳舞，我都真係好感動。」

譚輝智一家人好有愛。(陳順禎 攝)

譚輝智的妹妹更接受《香港01》的獨家訪問。(陳順禎 攝)

妹妹被問到給哥哥多少分時，她就面露燦爛的笑容說：「100分，滿分！我覺得佢首快歌完美啊！」可以見到家人給予了譚輝智無限的支持。

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