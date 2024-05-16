炎明熹與猛男拖手仔惹出Pool揣測　對方是校友兼前港隊甲一排球員

炎明熹（Gigi）是圈中的「A0女神」，目前正就讀大學一年級的她，雖然都有不少男同學，但Gigi過往曾在訪問中提到感覺不到有人追自己，目前仍然單身，似乎是戀愛絕緣體。不過，近日有網民就開Post，指Gigi疑被影到在西貢同男仔拖手仔，雖然張相冇影到Gigi正面，而且亦比較濛，但側面和髮型確實酷似Gigi。網民問她是否終於出Pool，更直呼：「冇喇冇喇！」

有網民開Post指炎明熹疑被影到在西貢拍拖，雖然張相冇影到Gigi正面，而且亦比較濛，但側面和髮型確實酷似Gigi。（網上圖片）

身旁的男子相當高大。（網上圖片）

不過有心水清的粉絲就立即貼片段平反，原來Gigi只係拍音樂特輯，粉絲虛驚一場！她跟同公司的藝人李爾晨為《戀上西沙》拍音樂特輯，二人要營造初戀感覺，羞澀拖手仔行街，所以才會被拍得相中畫面。而李爾晨接受TVB訪問時，就透露自己同Gigi的MBTI測試都是「I型人」，即是比較內向慢熱，他直認壓力大：「我好驚Gigi嘅Fans會唔會呷醋啦，但都冇得驚，Roll機都要盡快發揮同埋喺個戲入面。」而Gigi都表示好緊張，言談間他們發現彼此原來是理大校友，慢慢開始多話題！

原來照片是從TVB的報道剪輯出來，真相大白。（TVB娛樂新聞台）

兩位「I人」對拖手均表示緊張。（TVB娛樂新聞台）

31歲的李爾晨比Gigi足足大13年，但望上去年齡差距不似這麼大。（TVB娛樂新聞台）

炎明熹曾在訪問中被問擇偶條件，他覺得對方是好人就夠。（資料圖片/梁碧玲攝）

31歲的李爾晨比Gigi足足大13年，但望上去年齡差距不似這麼大。16年成為國際先生香港代表的他，自讀書時期已是運動健將，活躍於校內排球活動，是前香港男子甲一排球員，16年為球隊奪得甲一排球聯賽冠軍以及首個全港公開馬拉松排球賽冠軍，更於2017年衛冕。及後在「2017亞洲球會盃」奪得亞洲排名13，成為香港史上排名最高的香港球隊。因為他這樣的背景，加上俊朗外型和1.85米身高，20年曾拍攝ViuTV的排球劇《男排女將》。

31歲的李爾晨比Gigi足足大13年，但望上去年齡差距不似這麼大。

李爾晨自讀書時期已是運動健將，活躍於校內排球活動，是前香港男子甲一排球員，16年為球隊奪得甲一排球聯賽冠軍以及首個全港公開馬拉松排球賽冠軍。（IG@kyleleeyisun）

李爾晨曾與鄧麗欣拍攝《男排女將》。（IG@kyleleeyisun）

劇中他與MIRROR陳卓賢飾演兩兄弟。（IG@kyleleeyisun）

李爾晨16年成為國際先生香港代表。（IG@kyleleeyisun）

學生時期的李爾晨，不過他當時未改藝名，仍然用本名「李嘉豪」。（IG@kyleleeyisun）

除了排球，亦有打籃球。（IG@kyleleeyisun）

李爾晨超大隻，經常在社交平台貼出爆肌相。（IG@kyleleeyisun）

除了肌肉，還有陽光笑容。（IG@kyleleeyisun）

原來李爾晨開設了自家健身中心，難怪咁大隻！（IG@kyleleeyisun）

不過李爾晨並冇簽約ViuTV，因為他原來19年已加入邵氏兄弟國際影業有限公司，翌年再成為無綫電視藝員。2022年，李爾晨加入J2台成為22位J2ers之一，憑J2戀愛節目《CP訓練營》入圍《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳男主持」及「飛躍進步男藝員」。

李爾晨19年已加入邵氏兄弟國際影業有限公司，拍攝過《非凡三俠》等。（IG@kyleleeyisun）