盧覓雪講牛郎濃妝話題突然燒埋Anson Lo　AL連出5個限動疑反擊

商台節目《在晴朗的一天出發》主持之一的盧覓雪,在MIRROR出道早期,已先後跟多名鏡仔合作過,但另一邊廂,說話直接的她,卻經常因為與鏡仔有關的言論已得罪鏡粉,過往先後因「Anson Lo粉絲抄襲姜濤粉絲」、「姜濤最先置業,但Jeremy只買居屋」、「為泥鯭批評姜濤惹圍攻抱不平」等,令其社交平台成為戰場。

盧覓雪不止一次因為與MIRROR有關的言論已得罪鏡粉。(IG@michelle_looooo)

盧覓雪曾與盧瀚霆(Anson Lo)在ViuTV劇集《社內相親》中合作,她說自己立場始終如一,不怕征戰,亦無懼還拖,會為自己言論負責,強調自己與Anson Lo根本冇嫌隙,只是「神徒」(Anson Lo粉絲)單向地覺得偶像被傷害,過份放大事件,她又謂:「每次佢哋(鏡粉)攻擊我時都會慨嘆,我都算係最早撐MIRROR嗰批,你哋當我無做過嘢咁。」

盧覓雪曾與盧瀚霆(Anson Lo)在ViuTV劇集《社內相親》中合作,強調自己與Anson Lo根本冇嫌隙。(資料圖片)

盧覓雪過往曾與Anson Lo合照。(IG@michelle_looooo)

不過,近日盧覓雪主持《晴朗》時,又再因一句話激嬲神徒。事緣主持阮子健講緊日本話題,提到新宿現時有很多牛郎店,他說:「牛郎店仲多,啲牛郎個頭Gel起晒,又金又紫,個妝又化到好濃呀……」盧覓雪問:「濃過Anson Lo?」KY都窒一窒怕失言,停了一下再回答:「即係……濃過好多人啦。」

近日主持《晴朗》時,盧覓雪(右)在拍檔講到日本牛濃妝話題時,就表示:「濃過Anson Lo?」(fb@《在晴朗的一天出發》)

Anson Lo工作時的妝容。(IG@ansonlht)

化妝師幫Anson Lo化妝。(IG@ansonlht)

有神徒聽完就覺得好嬲,認為Anson Lo化妝是工作需要,質疑為何盧覓雪要在網上出言侮辱一個與自己無仇無怨的後輩,屢次抹黑和人身攻擊Anson Lo,呼籲其他神徒向有關部門投訴,阻止她在大氣電波發表有違專業操守的言論。另外,有粉絲整理出一連串他們覺得盧覓雪惡意針對Anson Lo的事件簿。

不少神徒直斥盧覓雪言辭過火,更有人呼籲投訴。(Threads)

不過,也有非鏡粉的人認為神徒太玻璃心,覺得濃妝只是事實陳述,更問:「如果有人話啲牛郎好黑,佢問『黑過古天樂?』咁又有冇問題?如果有人話啲牛郎好高,佢『高過193?』又有冇問題?」另外亦有人翻出幾年前的舊相,盧覓雪在貼文中說:「俾我有緣見到教主……開心死我呢個神徒啦!」更說自己與對方都姓盧,是「雙盧出海」,所以覺得她不會是Anson Lo的Hater。

盧覓雪指Anson Lo濃妝,惹來神徒不滿。(IG@ansonlht)

雖然神徒覺得盧覓雪針對Anson Lo,但盧覓雪過往曾自稱是神徒。(fb@盧覓雪 Michelle Loo)

而碰巧,Anson Lo在《晴朗》的同一日,連環出幾個限時動態訴心聲,不斷講化妝品,又拍片分享自己的化妝袋,指自己將會以艷麗妝容上台,更表示:「 I’m not ashame of that, it makes sense and I am doing what I like, so, peace.(我不感到羞恥,這很合理,而我在做自己喜歡的事。)」疑似「還擊」,他貼出歌詞,說:「Don’t tell me who I am. I’ll show you who I am.」、「I’ll live me life.」意即要過自己生活,不需別人來定義自己。

Anson Lo在《晴朗》的同一日,連環出幾個限時動態,拍片分享自己的化妝袋,指自己將會以艷麗妝容上台,更表示不為此感到羞恥,而且自己在做喜歡的事。(IG@ansonlht)

另一段又說:「She keeps talking, We keep walking. And walking to the point where she can barely see us from our backs. We know at the beginning we are hand-in-hand, moving forward together, as always. Keep all your talks there. We'll walk it out, live our best lifes, stay true to everything we are passionate about. Can't relate? Then it's probably bed time for her. Stay healthy and get some more sleep ~ xoxo(她繼續說話,我們繼續走,走到她幾乎看不到我們背後的地方。我們從一開始就知道,我們一如既往地手牽手,一起前進。)把所有的談話都放在那旁,我們會走出去,過最好的生活,忠於我們所熱愛的一切。無法聯想?那她可能就該睡了。保持健康,多睡覺~xoxo」

Anson Lo用不點名與「她」說話,指:「她繼續說話,我們繼續走,走到她幾乎看不到我們背後的地方。」引發無限聯想。(IG@ansonlht)

另外還有一段與「化妝」有關,令人揣測他隔空回應盧覓雪的「濃妝論」,「Negative people tend to bring someone they already hate down for no proper reason. (Maybe yes... make-up) Positive people love to focus on their growth and being better constantly. Ain't nobody got time for paying attention to people they don't like, let alone criticise others' makeup. At the end of the world, It's just makeup.(消極的人往往會無緣無故地貶低他們已經討厭的人(也許是的……化妝)積極的人喜歡專注於自己的成長,並不斷變得更好。沒有人有時間去關注自己不喜歡的人,更遑論批評別人的化妝了。說到底,這就只是化妝。」